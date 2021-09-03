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Saros'a likit doğal gaz limanı için yürütmenin durdurulması davası reddedildi

03 Eylül 2021 Cuma 15:23
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Saros'a likit doğal gaz limanı için yürütmenin durdurulması davası reddedildi

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Sazlıdere ve Gökçetepe köyleri arasındaki Saros Körfezi kıyısına BOTAŞ tarafından yapılması planlanan Likit Doğalgaz Taşıma Yükleme Limanı (FSRU) için Keşan Kent Konseyi ve Saros Gönüllüleri Dayanışması tarafından açılan davada Edirne İdare Mahkemesi 2’nci ‘ÇED olumlu’ kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali talepli davası, Danıştay'a temyiz yolu açık olarak reddedildi.

Keşan Kent Konseyi ve Saros Gönüllüleri Dayanışması’ndan yapılan açıklamada, "Edirne İdare Mahkemesine 2’nci ÇED olumlu kararının iptali için açtığımız davada 4 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilen duruşma sonrası verdiği kararı tarafımıza tebliğ edilmiştir. Edirne İdare Mahkemesi, Saros Gönüllülerinin bilime ve hukuka aykırı olarak verilen 2’nci ÇED olumlu kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali talepli davamızı Danıştay'a temyiz yolu açık olarak reddetmiştir. Verilen kararın bozulması için hukuksal sürece Danıştay'da devam edeceğiz" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Likit Doğal Gaz LimanıSaros
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