Sarıkamış şehitleri için 7'den 70'e binlerce kişi karda yürüdü

Enver Paşa komutasındaki birlikler, 22 Aralık 1914- 15 Ocak 1915 tarihlerinde Sarıkamış'taki Allahuekber Dağları'nda, Rus kuvvetlerini püskürtmek isterken ağır kış koşullarıyla karşılaştı. Genelkurmay Başkanlığı'nın kayıtlarına göre, 60 bin asker, şiddetli soğuk, açlık ve yetersiz giysiler nedeniyle şehit düştü. Erzurum'daki 9'uncu Kolordu Komutanlığı ile Sarıkamış'taki askeri birliklerde görevli subayların Allahuekber Dağları'ndaki sessiz anma törenleri, Alaattin Karaca başkanlığındaki dönemin Dağcılık Federasyonu ile 2003 yılında Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı olan Necati Bölükbaşı ve Sarıkamış Dayanışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez'in çabalarıyla kamuoyunca sahiplenildi.



SARIKAMIŞ'A AKIN ETTİLER



Türkiye'nin dört bir yanından gelen, her yaştan yaklaşık 20 bin kişi, şehitleri anmak için Sarıkamış'ın Kızılçubuk köyünde buluştu. 'Gençlik Şühedanın İzinde Yürüyor' sloganıyla düzenlenen yürüyüşe İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, valiler, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanları, bölge komutanları, askerler, izciler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Katılımcılara kamyonlarla erzak ve Türk bayrağı dağıtıldı. Askeri helikopterin sürekli güvenlik amacıyla uçuş yaptığı yürüyüş kar yağışı altında dualarla saat 10.30'da başladı. Katılımcılar, dev bayrak ve Atatürk posterleri taşıyarak, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganlarıyla kar yağışı altında yürüyüşe başladı. Zorlu yürüyüşe katılanlar, 6,5 kilometrelik 'Şehit Kurmay Albay Faruk Sungur Yolu'nu izleyerek, Yukarı Sarıkamış Mahallesi'ndeki tören alanında yürüyüşü sonlandıracak.

BAKAN VARANK: SARIKAMIŞ RUHUYLA MÜCADELE EDİYORUZ



Yaklaşık 6,5 kilometrelik yürüyüş, 'Şehit Kurmay Albay Faruk Sungur Yolu'ndan devam etti. Yukarı Sarıkamış Mahallesi'ndeki şehitlikte sona eren yürüyüşün ardından tören düzenlendi. Burada konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sarıkamış Harekatı’nın 104'üncü yılında vatan için, bayrak için, ilayı kelimetullah için, millet için, şehit verdiğimiz tüm kahramanlarımızı, rahmetle minnetle anıyoruz. Sarıkamış, bu toprakları vatan kılan tarihi dönüm noktalarından birisidir. Sarıkamış'ın bize anlattığı dersler var, miras var. Buradaki kahramanlık destanı ortadadır" dedi.



Sarıkamış şehitlerinin adanmışlığı, kahramanlığı ve cesaretinin yön verdiğini ifade eden Bakan Varank, şunları söyledi:



"Bugün dahi bin yıldır hüküm sürdüğümüz bu topraklardan bizi atmaya çalışanlarla Sarıkamış ruhuyla mücadele ediyoruz. 15 Temmuz'da, Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı'nda o ruhla mücadele ettik. Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yılında en büyük görevimiz milletimizin refahını yükseltmek, en müreffeh ülkeler liginde, en üst sıralara taşımak olduğunu çok iyi biliyoruz. Her alanda bağımsızlığı güçlendirecek adımlar atıyor, güçlü bir Türkiye'yi inşa ediyoruz. 104 yıl önce burada dedelerimiz vatan müdafaası için çok zor şartlar altında tarihin en meşakkatli mücadelelerinden birisine giriştiler. Burada bir gün geçirerek Sarıkamış'ın soğuğunu iliklerimize kadar hissediyoruz. Dedelerimizin mücadelesinin zorluğunu tecrübe etmeye çalışıyoruz, Allah bir daha Sarıkamış gibi zor mücadeleyi bizlere çocuklarımıza yaşatmasın. Gençlerden beklentimiz, şehitlerimizin mücadelesini daha da yukarılara taşımasıdır. Bilimde, sanayide, kültürde, sanatta ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinin ötesine ulaştırmanızdır. Sarıkamış'ta gösterdiğimiz birlik beraberlik ruhunu muhafaza ettiğimiz sürece, bunları aşmamızın önünden hiçbir engel yok."



BAKAN SOYLU: BİZ KOLAY MİLLET OLMADIK



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise konuşmasında, şehitlerin bıraktığı emanetin ne olduğunu bilen bir millet olduklarını söyledi. Bakan Soylu, şöyle konuştu:



"Biz kolay millet olmadık, büyük bir millet olduk. Dinimiz, inancımız, geleneğimiz, göreneğimizle Çanakkale'mizle, Kut'ül Amaremiz İle, 15 Temmuzumuz ile, Kurban ve Ramazan bayramlarında ezan okunurken her birimiz saf tutarak Kabe-i Muazzama'yı hedef alarak büyük bir millet olduk. Fukaranın yanında olarak sadece 780 bin kilometre kareden oluşan ülkesini ve sorumluluğunu bilen bir millet değil, bütün dünyaya haksızlığı haykıran bir millet olduk. Biz bugün şehitlerimizin bıraktığı emanetin ne olduğunu bilen bir millet olduk. Allah'ımıza milyonlarca defa şükürler olsun. Bugün boynu eğik gezen, elini açan bir millet değil, dünyanın en büyük yardımını yapan bir millet olduk. Biz bugün insansız hava aracı üreten, Hürkuş'u üreten millet olduk. Atak helikopteri üreten millet olduk. Dünyada haksızlıklara feryat eden, söz söyleyen, Allah'ın izniyle daha güçlü olarak dünyada sözü hüküm haline gelen bir millet olduk, olacağız inşallah



Bugün bir tek duamız, niyazımız var. Biz Sarıkamış'a bir şey söylemeye gelmedik. Allah bizi ecdadımıza, tarihimize bizi, bize bırakılan büyük medeniyetimize mahcup etmesin. Sevgili bakan arkadaşım söyledi, çok çalışıp çok güçlü, kudretli olup, zengin olup, başımızı göğe değecek kadar özgür ve hür olup, bütün dünyaya bu medeniyeti anlatmak ve aktarmak bizim sorumluluğumuzdur."



BAKAN KASAPOĞLU: VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAK BOYNUMUZUN BORCU



"Sarıkamış şehitleri listesine baktığımızda millet olarak en büyük gücümüz zenginliğimizin birlik şuuru olduğunu görüyoruz" diyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise şunları söyledi:



"İzmir'den Van'a, Hakkari'den Trabzon'a, Diyarbakır'dan Rize'ye vatanın her köşesinden akın eden Mehmetler burada yatıyor. Bu birlik beraberlik sarsılmadan devam edecektir. Kimsenin gücü nifak tohumlarını yeşertmeye yetmeyecektir. Aziz şehitlerimizi emanet ettikleri şuura sahip çıkarak yad edeceğiz. Anadolu insanının yaktığı ağıtta şöyle diyor: Yüzbaşılar, binbaşılar/ tabur taburu karşılar/ Yağmur yağıp gün değince/ Yatan şehitler ışıldar. Işıldayan sadece Mehmetçiğin mübarek bedenleri değil, Allahuekber dağlarında esas ışıldayan Anadolu'nun temiz evlatlarının ortaya koyduğu kıyamete kadar sürecek feda ve beka ruhudur. Onların bıraktığı bayrağı hakkıyla taşımak her birimizin en mukaddes vazifesidir. Gereğinde bu vatan için ecdadımız gibi canımızı vermek kadar bu ülkeyi geleceğe taşımak için var gücümüzle gece gündüz çalışmak da boynumuzun borcudur."



Konuşmalardan sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılay çadırında vatandaşlarla sohbet etti, kumanya dağıttı. Özel Harekat polisleriyle görüşen Bakan Soylu, "Herkes bizimle fotoğraf çekiliyor, ben sizinle fotoğraf çektiriyorum" dedi.







PROFESÖR KAVUKCU İLGİNÇ PERFORMANSI İLE SARIKAMIŞ'I ANLATTI



Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Allahuekber Dağlarında düzenlenen şehitleri anma programına katılan Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, ilginç performansı ile Sarıkamış olayının masumiyetini anlattı. Bölge ikliminin zorlu koşullarını içinde ateşin de yer aldığı enstalasyona boyayla müdahale ederken, kendisine de dışarıdan boya ile müdahale edilerek bir anlatım dili oluşturan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, bu kez Allahuekber dağlarında ilginç bir çalışmaya imza attı. Törenlerin yapıldığı deniz seviyesinden 2 bin 800 metre yükseklikte binlerce kişinin izlediği sanatı ile büyüleyen Kavukcu şunları söyledi:



"Tarihimizde önemli bir yer tutan ve toplumu derinden etkileyen Sarıkamış olayı için çağdaş sanat dili ile bir enstalasyon ve performans gerçekleştirdim. Sarıkamış, insanı derinden etkileyen bir trajedi. Tarihimizde önemli bir yeri olan bu savunma öyküsünün binlerce kahramanı var. Binlerce hayat burada son bulmuş, dünyanın en masum ölümleri burada yaşanmıştır. Özellikle de bu savunmada masumiyet simgesi haline gelmiş bir durumun dile getirilmesi önem arz etmektedir. İnsanın, öyküsünü dinlerken bile üşüdüğü Allahuekber Dağları'nın soğuğunda doğaya karşı verilen bir mücadele. Bu mücadelede karşı karşıya gelmiş iki ordu. Soğuktan üşümüş donmuş bedenler. Üşüse de donsa da kırmızı sımsıcak bir ateşin içinde. Tarihin seyrini değiştirmiş, Türkiye ve Rusya'nın günümüzdeki sınırlarını çizmesini sağlamış bir mücadele. On binlerce şehidimizin olduğu bu karşılaşmada, ölen masum insanların anısına her yıl gerçekleştirilen geleneksel yürüyüş etkinliği içerisinde hem şehitlerimizi anmak hem de bu Sarıkamış olayına dikkat çekmek için bir performans sergiledim. Bu performansta insan karşısında doğanın gücünü bir kez daha anlamamızı sağlamış Sarıkamış olayı, buz ve soğuk ile sıcak ve ateşin de bir birleşimidir. Bu vahim olayda can vermiş insanlar soğuğu hissettiği kadar bir ateş çemberi içinde sıcağı da hissetmişlerdir. Buradan hareketle doğanın insan üzerine adeta bir ölüm gibi çöktüğü Sarıkamış olayı için bir ateş çemberi oluşturup, ateş ve soğuğun aynı anda zıtlık oluşturduğu bir kompozisyon kurguladım. Çağdaş bir sanat dili ile gerçekleştirilen çalışmada doğa ve iklim koşullarının zorluğunu, çekilen acı ile bugün hissedilen hüznü birleştirmeye çalıştım" dedi.





SABAHA KADAR NÖBET TUTTULAR



Kardan yapılan asker heykeli önünde toplanan öğrenciler, vatandaşlar ve sivil toplum örgütleri sabahın ilk ışıklarına kadar nöbet tuttular. Ankara'dan Kars'ın Sarıkamış ilçesine yaklaşık 800 kişi ile birlikte çıkarma yaptıklarını belirten Kars, Ardahan ve Iğdır Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım her sene buradaki anma etkinliklerine katıldıklarını söyledi. Üç gün süren etkinliklere katılıp nöbetlerini tutup, yürüyüşlere katıldıklarını ifade eden Erdoğan, "Sarıkamış'a federasyonumuzun yönetim ve yüksek istişare kurulu ile birlikte yaklaşık 800 kişi ile birlikte geldik. Her yıl burada üç gün süren etkinliklere katılarak şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Burası Çanakkale'nin alt yapısı. Kayıtsız ve şartsız kendini vatana feda etme destanıdır Sarıkamış. Onlar olmaza bu kadar rahat edemezdik. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz, yaşayacağız da. Birlikte olmalıyız, ülkemize sahip çıkacağız çünkü başka bir Türkiye yok" diye konuştu. Turgay İPEK - Zafer KUMRU - Bedir ALTUNOK - Suat İNCEDERE/SARIKAMIŞ (Kars), (DHA)

TRABZON SİS DAĞI'NDA SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ANILDI

Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit olan 60 bin Mehmetçik, Trabzon'un Şalpazarı ilçesi Sis Dağı Yaylası'nda düzenlenen yürüyüşle anıldı.



Sarıkamış Harekâtı’nın 104'üncü yıl dönümünde donarak şehit olan 60 bin Türk askeri için Şalpazarı ilçesindeki 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı Yaylası'nda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından anma yürüyüşü düzenlendi. Şıhkıran mevkiinden başlayan yürüyüşe, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, Gençlik Hizmet ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, İlçe Kaymakamı Murat Beşikçi, İl Müftüsü Osman Aydın, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, askerler, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Yürüyüşe katılanlar 200 metrelik Türk bayrağı taşıdı. 3 bin kişinin katıldığı yürüyüş sonunda, Hanyanı mevkiinde ulaşan katılımcılar, burada şehitler için okunan Kuran-ı Kerim’i dinleyip, dua etti. Selçuk BAŞAR- Uğur AYDIN/ŞALPAZARI (Trabzon), (DHA)

ŞANLIURFA'DA SARIKAMIŞ İÇİN YÜRÜDÜLER

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yıl dönümü nedeniyle yürüyüş ve anma töreni düzenledi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş Topçu Meydanı'nda başladı. Yürüyüşe Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Jandarma komutanı Eyüp Sabri Kirişçi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İbrahim Halil Alp, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, STK temsilcileri çok sayıda vatandaş katıldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüşte, ellerinde metrelerce uzunluğundaki Türk bayrağını taşıyan kalabalık 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Vatan sana canım feda' sloganlarıyla Bediüzzaman Mezarlığı Şehitliği'ne kadar yürüdü. Yürüyüş Eyyübiye İlçe Müftüsü Adem Dobur tarafından şehitler için okunan dua son buldu. ŞANLIURFA, (DHA)

ŞIRNAK'TA SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ANILDI

Şırnak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sarıkamış şehitlerini anmak için düzenlenen yürüyüşte, öğrenciler 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı atarak, 104 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıdı.

Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yıl dönümü nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak başlatılan Sarıkamış şehitleri için anma yürüyüşü, Şırnak'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden start aldı. Stadyuma kadar düzenlenen anma yürüyüşünde öğrenciler tarafından 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı atıldı. Öğrenciler, Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yıl dönümü için 104 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıyarak, şehitleri andı. Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ, EDİRNE'DE DONDURUCU SOĞUKTA ANILDI

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- KARS'ın Sarıkamış ilçesindeki Allahuekber Dağları’nda 104 yıl önce şehit olan 60 bin Mehmetçik, Edirne'de sıfırın altında 8 dereceye düşen soğuk havada düzenlenen yürüyüşle anıldı. Soğuk hava nedeniyle Edirne Belediyesi bando takımından bazılarının müzik aletleri dondu.



Sarıkamış şehitleri için Edirne’de anma programı düzenlendi. Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü önünde Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve daire müdürleriyle öğrencilerden oluşan kalabalık, yaklaşık 5 kilometre yürüyerek Atatürk Anıtı'na geldi. Sıfırın altında 8 dereceye kadar düşen soğuk havadaki Atatürk Bulvarı'na ay- yıldızlı atkı ve berelerle çıkan grup, ellerinde 'Gençlik şühedanın izinde, Sarıkamış' yazılı pankart taşıdı.



Atatürk Anıtı’nda Edirne Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından konuşan Edirne Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Zekeriya Bayrak, Sarıkamış'ın cennete yürüyüşün adı olduğunu belirterek, "Bugün hak yolda yürüyerek aziz vatanımız için toprağa düşen yiğitleri Sarıkamış şehitlerimizi, 104 yıl önce donarak ölen kahramanlarımızı yad ediyoruz. Sarıkamış bu milletin asil ve cesur evlatlarının destanıdır. Sarıkamış Mehmetçiğin her şart altında irade, cesaret ve disiplinden oluşan karakterinin nasıl muhafaza ettiğini tarihe altın harflerle yazdığı yerdir. Sarıkamış cennete yürümenin adıdır" dedi.





SOĞUKTAN MÜZİK ALETLERİ DONDU



Edirne Belediyesi, bando takımı marşları çaldıktan sonra sıfırın altında 8 derecede olan soğuk hava nedeniyle bazı müzik aletleri dondu. Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm Sarıkamış şehitleri için dua okurken, kapanış programında bando takımından bazları donan müzik aletleri nedeniyle marşlara eşlik edemedi. Programda Edirne Kızılay Şubesince katılanlara sıcak çorba dağıtıldı.

ESKİŞEHİR'DE SARIKAMIŞ YÜRÜYÜŞÜ

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Allahuekber Dağları’nda 104 yıl önce şehit olan 60 bin Mehmetçik, Eskişehir'de düzenlenen yürüyüşle anıldı.



Tren garı önünden başlayan 'Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Yürüyüşü'ne, Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş sırasında gençler 55 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıdı. Kalabalık, yürüyüş sırasında sık sık, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' şeklinde slogan attı. Yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Hava Şehitliği'ne yürüyen kalabalık, burada saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı ve dua okudu. Şehitlerin mezarları ziyaret edilerek, çiçekler bırakıldı.



Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, burada yaptığı konuşmada, "Bu tarihi olayı sadece yaşanmış geçmiş bir olay olarak değil, şuurumuzda her zaman canlı tutmalıyız. Bunun için Türkiye’mizin her tarafında benzeri şekilde yapılan bu yürüyüşler, bu anma etkinlikleri bizim sahip olduğumuz, huzur içerisinde yaşadığımız ülkenin, milletimizin ne zorluklarla bugünlere geldiğini göstergesi bakımından önemlidir" dedi.





YÜRÜYÜŞ İÇİN SARIKAMIŞ'TAN GELDİ



Kars'ın Sarıkamış ilçesinden yürüyüş için Eskişehir'e gelen Erkan Ezerhan (49), "Yıllardır Sarıkamış'ta bu etkinliği yapıyorduk. Atalarımızı Sarıkamış'ta anıyorduk. Ama bu yıl Eskişehir'e nasip oldu. Bu faaliyet için Sarıkamış'tan geldim. Aslında söylenecek çok şey var. Onlara Sarıkamış'tan bayrak getirdim" diye konuştu. Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ, SİNOP'TA ANILDI

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Allahuekber Dağları’nda 104 yıl önce şehit olan 60 bin Mehmetçik, Sinop'ta düzenlenen yürüyüşle anıldı.



Enver Paşa komutasında, 1915 yılında düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında şehit olan 60 bin asker için Sinop'ta anma yürüyüşü düzenlendi. İskele Meydanı önünden başlayan yürüyüşe Sinop Valisi Köksal Şakalar, kamu kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve Sinoplular katıldı. Yürüyüş sonunda konuşma yapan Vali Şakalar, şehitleri anmak için bir araya geldiklerini söyledi. Vali Şakalar, "Şehitlerimizi anmak için bir araya geldik. Bu hususta yazan çizen bilim adamlarının söylediğine göre Sarıkamış harekatı iyi planlanmış ama iyi icra edilememiş bir askeri harekat olarak da tarihe geçti. Enver Paşa’nın niyeti Bakü’ye girmek. Bakü petrollerini alarak Osmanlı’nın ihtiyacı olan ekonomik sıkıntıları gidermek, hatta mümkün olursa Hindistan’daki Müslümanlarla birleşerek İngilizleri perişan etmekti. Ama ulu orta komutanımızın planlanan harekatı genişletmesi, kurmay başkanımızın esir düşmesi bu önemli harekatımızı bizim için felakete çevirdi" dedi.



Programda, Sarıkamış şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Esra AKSU/SİNOP, (DHA)

TOKAT, SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN YÜRÜDÜ

Tokat'ta, Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yıl dönümü nedeniyle anma yürüyüşü düzenlendi.



Tokat'ta Cumhuriyet Meydanı önünden başlayan yürüyüşe Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, il protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Yaklaşık 3 bin kişi, ellerinde Türk bayrakları ile 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Ne mutlu Türküm diyene' sloganları eşliğinde yürüdü. Erenler Mezarlığında bulunan Garnizon Şehitliğinde sona eren yürüyüş, burada okunan duanın ardından son buldu.



Şehitler Anıtı önünde açıklama yapan Tokat Valisi Ozan Balcı, "Bugün tüm Türkiye'de olduğu gibi Tokatımızda da Sarıkamış şehitlerimizin ve tüm şehitlerimizin aziz hatırası için Tokat bir bütün olarak yaşlı-genç demeden, kadın- erkek demeden bir ve bütün, tek yumruk olarak onların aziz hatıralarını yaşatmak, onlara şükran duygularımızı dile getirmek için yürüdük. Şehitliğimizi ziyaret ettik, Fatihalarmızı okuduk. Anadolu vatan olduğundan beri şehitlerimizin canıyla, kanıyla mayalanmıştır. Fedakarlıklarıyla buraya kadar gelmiştir. Şehitlerimize minnettar olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sarıkamış şehitlerimizin nezdinde bütün şehitlerimize rahmet diliyorum" dedi. Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)

KOCAELİ'DE SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ANILDI

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, kar yağışı ve soğuk havaya aldırış etmeyenler, donarak şehit olan 60 bin asker için yürüyerek, Sarıkamış şehitlerini andı.



Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ortaklığında düzenlenen 'Gençlik Şüheda'nın İzinde' şehitleri anma yürüyüşü, Yuvacık Barajı çevresinde bulunan Sarıkamış Şehitleri Parkuru'nda gerçekleşti. Yürüyüş öncesi dua okundu. Daha sonra binlerce vatandaş, 104 yıl önce Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit olan askerlerin anısına yürüdü. Yağan kara ve soğuğa aldırış etmeyenler 8 kilometrelik parkuru tamamladı.



Yürüyüşe katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Sarıkamış’ta bundan 104 yıl önce canlarını seve seve feda eden atalarımızı minnet ve şükranla yad ediyoruz. Gönülleri müsterih olsun. Biz bu bayrağı devraldık. Nöbet bizde, hepimizde. Anadolu zor bir coğrafya. Burada güçlü olamazsak bize yaşam hakkı tanımazlar. Onun için millet olarak çok güçlü olmamız gerekir. Her yönümüzle güçlü olmak zorundayız" dedi. BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)