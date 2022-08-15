Şaphane Belediye Başkanlığı Memur alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Kütahya ili Şaphane Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; "Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 21.09.2022 – 23.09.2022 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.00-17.00 arasında) şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Şaphane Belediye Başkanlığı Şaphane /KÜTAHYA adresine müracaatlarını yapabileceklerdir.