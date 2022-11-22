Şanlıurfa'da konut arsaları satışa çıkarıldı

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Mülkiyeti Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kızlar mahallesinde bulunan 22 konut arsası, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile satılacak.

İhale 1 ve 8 Aralık 2022 tarihlerinde Encümen Salonunda Belediye Encümenince yapılacak. Taşınmaz mal satış şartnamesi Emlak İstimlâk Daire Başkanlığı Emlak Yönetim Şube Müdürlüğü'nde görülebilir ve 1.000 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir.