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Samsunsporlu küçük Çağlar’ın videosu viral oldu

Sosyal medyada videosu binlerce kez izlenen küçük Çağlar’ın annesi Kübra Tangaz, gündem olan o videoyu Önce Vatan’a anlattı.

17 Nisan 2023 Pazartesi 13:03
4 Okunma
Samsunsporlu küçük Çağlar’ın videosu viral oldu

HABER: YAĞMUR TANYILDIZ

Samsun’da yaşayan Kübra Tangaz ve Mustafa Tangaz çiftinin 7 yaşındaki oğulları Çağlar’ın Samsunspor - Tuzlaspor maçında çektikleri video binlerce kez izlendi. Özellikle Samsunsporluların paylaşmaya devam ettikleri video kısa sürede viral oldu.

Çağlar’ın annesi Kübra Tangaz; “Çağlar müthiş bir fanatik. Eşim maçta videosunu çekip Instagram sayfasında paylaştı. Ardından Samsunspor sayfaları bize mesaj atıp videoyu isteyip paylaştılar. Bu kadar izleneceğini hiç tahmin etmedik” dedi.

https://www.instagram.com/reel/Cq-hELboOfY/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 17.04.2023 13:08
Anahtar Kelimeler:
Samsunsporçağlar TangazKübra TangazMustafa TangazSamsun
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