Samsunsporlu küçük Çağlar’ın videosu viral oldu

HABER: YAĞMUR TANYILDIZ

Samsun’da yaşayan Kübra Tangaz ve Mustafa Tangaz çiftinin 7 yaşındaki oğulları Çağlar’ın Samsunspor - Tuzlaspor maçında çektikleri video binlerce kez izlendi. Özellikle Samsunsporluların paylaşmaya devam ettikleri video kısa sürede viral oldu.

Çağlar’ın annesi Kübra Tangaz; “Çağlar müthiş bir fanatik. Eşim maçta videosunu çekip Instagram sayfasında paylaştı. Ardından Samsunspor sayfaları bize mesaj atıp videoyu isteyip paylaştılar. Bu kadar izleneceğini hiç tahmin etmedik” dedi.

https://www.instagram.com/ reel/Cq-hELboOfY/?igshid= YmMyMTA2M2Y=