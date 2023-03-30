Samsunlu İş İnsanları TBMM'DE

HABER: DİNÇER KARACALAR
Genç, güçlü, dinamik ekibi ve vizyoner yapısıyla fark oluşturmaya devam eden İSGİD, Başkanı Fatih Aşcı ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri, Ankara’daki vekillere ve bürokratlara yaptıkları ziyaretlerinde İstanbul, Ankara ve Samsun gündemine dair siyasi ve ekonomik bilgi alışverişinde bulundular. Bu ziyaretlerde yapılan konuşmalarda ülkemizde yaşanan deprem felaketi için de yaraları sarmaya ve yardımlaşmaya yönelik proje çalışmalarına hız verilmesine karar verildiği belirtildi.
Ankara’daki ilk ziyaretlerini Samsunlu İş İnsanı, ASİYAD, ASFED ve SAMKON yöneticisi Sn. Osman Yılmaz’a gerçekleştiren İSGİD, ardından TBMM Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Sn. Celal Adan’ı, Samsun Milletvekili Av. Orhan Kırcalı’yı, geçmiş dönem sağlık bakanı ve Samsun Milletvekili Dr. Ahmet Demircan’ı, Samsun Milletvekili Sn. Neslihan Hancıoğlu’nu, Samsun Milletvekili Sn. Bedri Yaşar’ı, eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Samsun Milletvekili Sn. Yusuf Ziya Yılmaz’ı, İstanbul Milletvekili Sn. Cemal Çetin’i, Samsun Milletvekili Sn. Erhan Usta’yı ve son olarak Samsun Milletvekili Sn. Çiğdem Karaaslan’ı makamlarında ziyaret etti.
Ziyaretleri esnasında İSGİD ve beraberindeki heyet, bağışı tamamlanan 10.000 adet İstanbul Samsunlular Ormanı fidan sertifikalarını ve İlkadım’ın sembolü olan özel üretim Atatürk büstünü muhataplarına hediye ettiler. Özel anlamı bulunan bu sertifika ve hediyeler vekiller tarafından da çok ilgi gördü.
Yönetim Kurulu ile birlikte Anıtkabir ziyaretini de gerçekleştiren dernek Başkanı Fatih Aşcı; ziyaretlerin devamının geleceğini, gerek siyasi, gerek ekonomik ve gerekse sosyal sorumluluk alanında Türkiye’de fark oluşturacak projelerle gündemde olacaklarının sinyalini verdi.
Ankara ziyaretine katılım gösteren üyeler;
Genel Başkan
Fatih AŞCI
Genel Sekreter
Cennet TAŞDELEN
İdari ve Mali İşler Komisyonu Başkanı / Genel Sayman
Taner Yiğit
Ekonomi İşleri Komisyonu Başkanı
Harun Şener
Halkla İlişkiler ve STK İlişkileri Komisyonu Başkanı
Savaş Şahin
Hukuk ve Adalet İşleri Komisyonu Başkanı
Av. İsa Keskin
Kültür, Sanat Çalışmaları ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Eren Keskin
Yönetim Kurulu Üyesi
Dursun Kaya
Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Şark
Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Şark
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