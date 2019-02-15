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Samsun'da 'Teknopark ve Ar-Ge Buluşmaları Fuarı'

SAMSUN Teknopark'ın ev sahipliğindeki 'Samsun Teknopark ve Ar-Ge Buluşmaları Fuarı', düzenlenen programla ziyarete açıldı.

Samsun'da 'Teknopark ve Ar-Ge Buluşmaları Fuarı'

SAMSUN Teknopark'ın ev sahipliğindeki 'Samsun Teknopark ve Ar-Ge Buluşmaları Fuarı', düzenlenen programla ziyarete açıldı.

15 Şubat 2019 Cuma 15:07
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Samsun'da 'Teknopark ve Ar-Ge Buluşmaları Fuarı'

SAMSUN - Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nca da desteklenen 'Samsun Teknopark ve Ar-Ge Buluşmaları Fuarı', Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda ziyarete açıldı. Fuarın açılış programına; Vali Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kuran, EUREKA ITEA Başkanı ve ACTUATE kurucu ortağı Zeynep Sarılar ile teknoloji sektöründeki şirketlerin temsilcileri katıldı. 



Programda konuşma yapan Vali Kaymak, Türkiye'nin yüksek teknoloji alanında çok önemli çalışmalar yapmaya ihtiyacı olduğunu belirterek, "İlimizdeki bilimsel Ar-Ge çalışmalarının kentimize ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Artık Türk gençleri Ar-Ge'nin önemini çok iyi bir şekilde görüyorlar. Aslında şunu söylemek istiyorum; savaş devam ediyor. Siz de laboratuvarlarınızda, iş yerinizde üretim yaparken savaşıyorsunuz. Artık ekonomik savaştayız. Ekonomik anlamda güçlü olmadığız sürece her zaman bizden güçlü olan ülkelerin yönlendirmesine muhtaç oluruz. Bu bağlamda teknolojik çalışmaları çok önemsiyoruz" dedi. 

Fuarda sunum yapan Zeynep Sarılar ise "Artık ekonomide kapalı kapılar ardında 'Ben ne yapabilirim' düşüncesinin dönemi geçti. İnsanlarla müşterilerle çalışıyor, görüşüyor olmak lazım. Hızlı büyümeye inanmak gerekiyor. Güven odaklı iş birlikleri kurmak gerekiyor" diye konuştu. 

Fuarın yarın sona ereceği belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TeknoparkAr-GeSamsun
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