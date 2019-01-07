Samsun açıklarında Panama bayraklı gemi battı

SAMSUN - Olay, bugün saat 08.00 sıralarında Samsun'un 80 mil açığında meydana geldi. Panama bayraklı yük gemisinden tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Samsun ve Sinop kurtarma gemileri harekete geçti. Samsun Limanı'ndan çıkan gemi olumsuz hava şartları nedeniyle geri dönerken, diğer gemi bölgeye doğru yol aldı. Çarşamba Havalimanı'ndan kalkan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter ise saat 09.54’te olay yerine ulaştı. Helikopter pilotları gemideki 13 mürettebatın bindikleri 3 filika ile Karadeniz'de kurtarılmayı beklediğini rapor etti.



Olay yerine 1 uçak, 4 helikopter, 1 arama kurtarma gemisi, 1 römorkör, 2 sahil güvenlik botu sevk edildi.



Ekipler, 2 gemicinin cansız bedenine ulaştı, 7 gemiciyi ise kurtardı. Kurtarılan 7 kişi, helikopterlerle Samsun Karadeniz Sahil Güvenlik Komutanlığı Hava Grup Komutanlığı pistine getirildi. 7 gemici, ambulanslarla Samsun'daki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan gemicilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.



Bölgede 4 gemicinin kurtarılması için çalışmalar ise aralıksız sürdürülüyor.



Gemideki 13 mürettebattan 9'unun Ukrayna, 2'sinin Azerbaycan, 2'sinin de Rusya vatandaşı olduğu bildirildi.



SAMSUN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA



Samsun Valiliği'nden batan gemiye ilişkin açıklama: Kurtarma çalışmalarında an itibariyle canlı olarak kurtarılan mürettebat sayısı toplam 7 olup, 2 mürettebatın ise cansız bedeni ekiplerimiz tarafından denizden alınmıştır. Kurtarma faaliyeti devam etmektedir