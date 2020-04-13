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Sakarya Üniversitesi ürettiği 'Covid-19' test kitini tanıttı

Sakarya Üniversitesi, yaptığı Ar-Ge çalışmaları için burun ve boğazdan alınan örneklerle sonuç veren yeni tip koronavirüs (Covid-19) test kiti geliştirdi. Üniversitenin öğretim üyeleri tarafından hazırlanan test kitinden günde 50 bin adete kadar üretim yapılabilecek.

13 Nisan 2020 Pazartesi 16:19
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Sakarya Üniversitesi ürettiği 'Covid-19' test kitini tanıttı

SAKARYA - Koronavirüs salgını sonrasında salgınla mücadele yöntemleri geliştirmek için çalışmalar yapan Sakarya Üniversitesi, kendi imkanlarıyla geliştirdiği ‘Covid-19’ test kitini tanıttı. Patenti alınan ve bir süredir denemeleri yapılan test kiti, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri öğretim üyeleri Prof. Dr. Oğuz Karabay ve Prof. Dr. Mehmet Köroğlu tarafından tanıtıldı.

Üniversitenin konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, ''Bugün sizinle paylaşacağımız ürün viral örnek alma seti. Bu ürün özellikle koronavirüs testlerinin başarılı olarak yapılması için hayati öneme sahip. İtalya ve Çin’de üretilen bu ürün Türkiye’de ilk defa Sakarya Üniversitesi’nde üretilmiştir. Biliyoruz ki koronavirüs ile mücadelede en etkin mücadele doğru teşhis ve izolasyon. Bu ürünü geliştiren Prof. Dr. Mehmet Köroğlu, Prof. Dr. Mustafa Zengin ve Prof. Dr. Oğuz Karabay hocama teşekkür ederim. Diğer bir önemli nokta olarak ise bu ürünün Sakarya’da üretileceğini belirtmek istiyorum'' dedi.

Geliştirilen test kitiyle ilgili açıklamada bulunan Prof. Dr. Oğuz Karabay, koronavirüsü tespit etmek için solunum yolundan salgı aldıklarını, örnek çubuğuyla boğaz ve burundan alınan örneklerin mikrobiyoloji laboratuvarında incelendiğini söyledi. Prof. Dr. Karabay, uygun bir örnek alabildiklerinde hastalığı tespit ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

''Teşhis yaparken kullandığımız envanter çok önemli. Pozitif ve negatifliği belirleyecek örnek kalitesini artıracak elyaf olması gerek. Birkaç sınırlı ülke örnek alma çubukları kullanıma sunabilmişti. Bu ürün tamamen en üst düzeyde güvenilir örnek alabilecek. Bu çubuklarda pamuk yerine dakron (bir kumaş türü) uçlu olarak üretilecek. Bu da test doğruluğunu etkin şekilde etkileyecektir. Bu örneği Sakarya’da kullanabilmekten, bu kiti üreten Sakarya Üniversitesi’nin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Türkiye ve dünyaya Sakarya’dan yayılmasını dilerim.''

'DÜNYADA ÜRETEN BİRKAÇ ÜLKE VAR'

Prof. Dr. Mehmet Köroğlu ise bu ürünü dünyada birkaç ülkenin ürettiğini söyleyerek, ''Ürettikleri miktar az olduğu için tüm dünyaya veremiyorlar. Biz üniversitemizde bunun Ar-Ge çalışmalarını yapıp, yaklaşık 20 gün içerisinde girişimcimizle birlikte üretim aşamasına geçtik. Bunu günlük 10 bin ihtiyaç olarak hesapladık. İhtiyaç olursa daha fazlasına da çıkacağız. 15 günlük süre içerisinde üretimi 50 bin adede kadar çıkartabiliriz. Burada tamamen yerli imkanları kullanarak üretim yapıyoruz'' dedi.

Dakron uçlu test çubuğunu üreten firmanın sahibi Eyüp Can, “Firmamız bu süreçte yüzde yüz yerli ve milli projelerde yer aldı. Değerli hocalarımın bu süreçte çok büyük bir katkıları oldu. Bugün seri imalat aşamasına getirebildik'' diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ArGe çalışmalarıSakarya ÜniversitesiCovid19 Test Kiti
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