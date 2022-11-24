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Sakarya'da botanik vadisi yaptırılacak

24 Kasım 2022 Perşembe 14:47
Sakarya'da botanik vadisi yaptırılacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 15.300 metrekare alan üzerinde botanik vadisi yapımı için ihaleye çıktı.

Botanik vadisi yapım ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile yapılacak. Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

İhale, 16 Aralık 2022 tarihinde Dilmen Mahallesi Sakarbaba Caddesi Kuriş İş Merkezi No:107 Erenler, Sakarya adresinde gerçekleştirilecek. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz görülebilir. İhaleye teklif vereceklerin e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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