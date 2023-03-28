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Sakarya Büyükşehir Belediyesinden ofis ve işyeri satış ihalesi

28 Mart 2023 Salı 13:49
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Sakarya Büyükşehir Belediyesinden ofis ve işyeri satış ihalesi

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Sakarya Büyükşehir Belediyesi Adapazarı İlçesinde yapılmakta olan Ticaret Merkezinde kat irtifakı tesis edilmiş, 19 adet ofis ve işyerini satışa sundu.

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda 11 Nisan 2023 günü ilan metninde belirtilen saatlerde gerçekleştirilecek.

İhalelere ait İdari Şartname ve ekleri Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkalığı Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden 1.000,00 TL karşılığı temin edilebilir.

İhale ilanına ulaşmak için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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