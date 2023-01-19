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SAĞLIK TURİZMİNİN KALBİ ANTALYA’DA ATACAK

Fuara Orta Asya, Afrika ve Avrupa ülkelerinden yaklaşık 200 kişi katılımcı bekleniyor.

19 Ocak 2023 Perşembe 10:33
SAĞLIK TURİZMİNİN KALBİ ANTALYA’DA ATACAK

TEMET (Türkiye European Medical Tourism ) tarafından düzenlenen Sağlık Turizm Alim heyeti Programı , 14-16 Şubat 2023 tarihinde Antalya'da gerçekleştirilecek. Organizasyonunun Düzenleme Kurulu Başkanı UASTED BASKANI DR. Mehmet Kanpolat yaptığı açıklamada, Antalya Asteria Kremlin Palace’da yapılacak fuara Almanya, Afrika , Orta Asya, Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinden alanında uzman yaklaşık 200 kişinin katılacağını belirtti.

Sağlık ve medikal turizm sektörlerindeki ürün ve hizmetleri yabancı alıcılarla buluşturmak ve bu süreçleri kurumsallaştırmak amacında olduklarını aktaran DR. MEHMET KANPOLAT "Düzenlenen alım heyeti programında, yabancı alıcılarla prestijli hastaneler, organ nakli, onkoloji, diş klinikleri, tüp bebek klinikleri, saç ekim merkezleri, lüks oteller, estetik merkezleri, tanı merkezleri, laboratuvarlar, termal turizm merkezleri ve sağlık turizmi firmaları arasında yüz yüze görüşmeler yapılacak." ifadesini kullandı.

Organizasyonda katılımcıların, kurumlarını tanıtma fırsatı bularak, uzun vadeli iş birlikleri kurma imkanına sahip olacaklarını aktaran DR. MEHMET KANPOLAT, sağlık turizminin daha da gelişmesine katkı sağlayacaklarını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Turizm Alim Heyeti ProgramıTürkiye European Medical Tourism
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