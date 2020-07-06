Sabotaj ve saldırı izine rastlanılmadı

SAKARYA - Hendek'in Yukarıçalıca mevkisindeki 15 dönüm arazi üzerine kurulu havai fişek fabrikasında, 3 Temmuz Cuma günü meydana gelen patlamanın ardından çalışmalar sürdürülüyor. Fabrika sahasında iş makineleriyle enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, patlamanın meydana geldiği alandan alınan numuneler, Ankara Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Laboratuvarı’nda incelendi. Numuneler üzerinde yapılan kimyasal analizlerde, patlayıcı ve sabotaj izine rastlanılmadığı belirtildi. Ayrıca numuneler üzerinde havai fişek fabrikasındaki yangını başlatacak ve hızlandıracak petrol türevine rastlanılmadığı kaydedildi.



Fabrika müdürü H.A.V., ustabaşılar E.Ö. ve A.A. ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı A.B., patlama sonrası gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor.