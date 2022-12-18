Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.214,29
ALTIN
1.074,86
DOLAR
18,65
STERLİN
22,70
EURO
19,77
Sabancı Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi alıyor
Sabancı Üniversitesi 2 Araştırma...
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Diyarbakır'da 'M Plaka' kiralama ihalesi
Diyarbakır'da 'M Plaka' kiralama...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 224 Sözleşmeli Personel İstihdam Edecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı...
İstanbul ve Kocaeli'de 69 Vakıf taşınmazı kiraya verilecek
İstanbul ve Kocaeli'de 69...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sabancı Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi alıyor

18 Aralık 2022 Pazar 17:39
Sabancı Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Diyarbakır'da 'M Plaka' kiralama ihalesi
Diyarbakır'da 'M Plaka' kiralama ihalesi
Kadıoğlu'ndan 'dolu savar' tepkisi: Bilim dışı, dünya bize gülüyor
Kadıoğlu'ndan 'dolu savar' tepkisi: Bilim dışı, dünya bize gülüyor
TOKİ iş yerlerini 27 Aralık’ta açık artırma ile satışa çıkarıyor
TOKİ iş yerlerini 27 Aralık’ta açık artırma ile satışa çıkarıyor
Yılbaşı öncesi sahte içki zehirlenmelerine karşı karekod uyarısı
Yılbaşı öncesi sahte içki zehirlenmelerine karşı karekod uyarısı
MSB: Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 3 terörist yakalandı 
MSB: Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 3 terörist yakalandı 
Tüm Yüksek Lisans Programlarını Tek Bir Yerde Bulabilir Misiniz?
Tüm Yüksek Lisans Programlarını Tek Bir Yerde Bulabilir Misiniz?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 224 Sözleşmeli Personel İstihdam Edecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 224 Sözleşmeli Personel İstihdam Edecek
İstanbul ve Kocaeli'de 69 Vakıf taşınmazı kiraya verilecek
İstanbul ve Kocaeli'de 69 Vakıf taşınmazı kiraya verilecek

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول