“S-400 füzelerini almak Türkiye’nin doğal hakkı”

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Westminister Üniversitesi’nden Prof. Dr. Farhang Morady ile Altınbaş Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman’ın liderlik ettiği, “Küresel Kriz -Küresel Sesler” (Global Crisis - Global Voices) toplantısında,Türkiye’deki vergilendirme sisteminin gelişimi, insani gelişme endeksleri, Türkiye’de feminist hareketler ve kadın hakları gibi konularda sunumlar yapıldı. Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi’nde düzenlenen toplantı, Türkiye’ye gelen Westminister Üniversitesi öğrencileri ile Altınbaş Üniversitesi öğrencileri tarafından izlendi.

“Güvenlik adımlarını atmak doğal hak”



Türkiye ekonomisi ve dış politikasıyla ilgili bir değerlendirme yapan Westminister Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Farhang Morady, Suriye ve Irak’taki iç savaşın bölge ülkelerine önemli maliyetler yarattığına dikkat çekti. Hassas bir coğrafi bölgede yer alan Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almasının en doğal hakkı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Farhang Morady, Rusya’dan S-400 füzelerinin alınmasının da bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Suriye’deki iç savaşın nasıl sonuçlanacağının ve nereye evrileceğinin bilinmediğini vurgulayan Prof. Dr. Farhang Morady, mevcut belirsizlik ortamında Türiye’nin S-400 füzelerini almasının doğal olduğuna dikkat çekti.

“Türkiye ABD, Rusya ve AB ile iyi müzakere etmeli”



Türkiye’nin Güney Kore’nin sergilediği ekonomik başarıya ulaşmak için ne yapması gerektiği sorusunu da yanıtlayan Prof. Dr. Farhang Morady, her ülkenin kendi tarihsel koşulları içinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Morady, Güney Kore’nin II. Dünya Savaşı sonrasında ABD tarafından ekonomik açıdan desteklendiğine dikkat çekti. Büyük güçlerle olan ilişkilerin ülkelerin ekonomik performansında önemli rol oynadığını belirten Prof. Dr. Farhang Morady, Türkiye’nin de Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Avrupa Birliği ile çok iyi müzakere etmesi gerektiğini kaydetti.

“Eğitimde uluslararasılaşmayı önemsiyoruz”



Toplantıya katılan Altınbaş Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman ise üniversite olarak uluslararasılaşma perspektifiyle hareket ettiklerini belirterek, Westminister Üniversitesi’yle birlikte düzenledikleri toplantının eğitimdeki küresel vizyonlarının bir göstergesi olduğunu söyledi. Toplantıya İngiltere’den yaklaşık 20 öğrencinin katıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman, Westminister Üniversitesi öğrencilerinin Altınbaş Üniversitesi öğrencileri ile etkileşime girerek Türkiye’nin sosyal değişimi konusunda bilgi aldıklarını vurguladı. Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman, toplantının Westminister Üniversitesi ile Altınbaş Üniversitelerinin birlikte düzenledikleri ilk etkinlik olduğunu, önümüzdeki dönemde yeni uluslararası çalışmalar yapmayı hedeflediklerini söyledi.