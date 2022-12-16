RÜZGARA KARŞI YÜRÜMEK KALP KRİZİNİ TETİKLEYEBİLİR!

Kasım ayından itibaren ilkbahara kadar soğuk giden havalarda kalp krizi vakalarındaki artışın nedenlerine değinen Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. İsmail Ateş, ”Soğuk havalarla artan viral enfeksiyonlar kalp krizlerini tetiklemektedir. Ayrıca soğuk havada kan akışkanlığı azalır ve kan pıhtılaşmaya daha meyilli olur. Bu da kalp krizini tetikleyen nedenlerden biridir. Bir diğer nedeni de, kişinin mental olarak sonbaharda daha olumsuz bir psikolojik yapıya bürünmesi olarak gösterebiliriz. Daha gergin, daha depresif, daha stresli bir yapı kalp krizlerini tetikleyen başlıca etkenlerden biridir.” dedi.

Enfeksiyonlardan korunmak gerekir.

Kışın kalp krizinin en önemli tetikleyicilerinden birinin de enfeksiyonlar olduğunu ifade eden Dr. Ateş, ”Enfeksiyonlardan mutlaka korunmamız gerekmektedir. Çünkü bu enfeksiyonlar kalp hastaları için bir tehdit oluşturduğu gibi kalp krizi riskini de arttırmaktadır. Bundan dolayı kalp hastalarının bağışıklık sistemini güçlü tutması çok önemlidir. Öte yandan kalp sağlığını korumak için egzersiz ve hareket en önemli etkenlerden biridir. Ancak kışın bu konuda da dikkatli olunması gerekir. Zira soğuk hava damarlardaki spazmı da arttırabilir, dolayısı ile kalp krizlerini tetikleyebilir. Bundan doları kalp hastalığı bilinen hastalar soğuk havalarda rüzgara karşı yürümemeli. Yürüyüş yapacaksa da mutlaka göğsünü çok iyi korumalıdır. Çok soğuk havalarda kapalı alanlarda spor yapılması çok daha sağlıklı olacaktır.” şeklinde konuştu.

Akdeniz diyetini tercih edin!

Kışın kalp sağlığını korumanın bir diğer önemli etkeninin de beslenme olduğunun altını çizen Dr. İsmail Ateş, ”Sindirimi zor ağır, besinlerden mutlaka uzak durulmalıdır. Akdeniz usulü beslenme bu hasta grubu için çok uygundur. Sebze meyve ağırlıklı, zeytinyağlı ağırlıklı yemekler, kuru baklagiller ve uygun miktarda uygun kuruyemişler bu diyetin olmazsa olmazlarıdır. Öte yandan ilaçların düzenli alınması da çok önemlidir. Muhteviyatını bilmediğiniz gıdalardan ve takviyelerden uzak durun. Bitki çayı tüketirken lütfen dozunda ve ölçülü tüketin. Tüketmeden önce mutlaka doktorunuza da danışın.” İfadelerini kullandı.

Ev ısısı sabit olmalı.

Ev ortamında da dikkat edilmesi gereken belli başlı şeylerin olduğuna dikkat çeken Ateş, tüm evin olabildiğince aynı ısıda olması gerektiğinin önemini hatırlattı. Bir odanın çok sıcak diğerinin çok soğuk olmasının risk oluşturabileceğini ifade ederek,” Bir odadan diğer odaya geçerken spazmlar yaşanabilir. Aşırı sıcak ya da aşırı soğuktan kendi imkanları ölçüsünde insanlar evlerinin ısısını ayarlayabilir. Beklenmedik bir sıkıntı geliştiğinde kişinin kendi kendine yorum yapıp tanı koymaktan ziyade vakit kaybetmeden acil servise başvurması ve şüphe durumunda kontrol olması gerekir. Hasta sırt ağrısı yaşadığında ‘soğuk aldım galiba’ diye kendi kendine yorum getirebiliyor. Bu sırt ağrısı bir kalp krizi belirtisi de olabilir. Bunu lütfen unutmayın. Kalp krizi ağrıları iman tahtasının arkasında görülen ağrılardır. Biri basmış, biri oturmuş, birisi sıkıyormuş hissi ile başlayabilir. Hafiften başlar ve artarak gider. 10 dakika içinde bu ağrı geçmiyorsa bir acil servise gitmek gerekir. Bazen bu ağrı çeneye, dişe, kola vurabilir. Bazen kalbin alt tarafını besleyen damarla alakalı ise mide rahatsızlığı gibi, bulantı, kusma, geğirme gibi belirtiler verebilir. Bu gibi belirtilerde acil servise başvurup EKG çektirmekte ve kan tahlili vermekte fayda var.” Şeklinde bilgi verdi.