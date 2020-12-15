Rüzgar Sertkaya sosyal medyanın yarar ve zararlarını açıkladı!

HABER: ELİF HAYVALI

Dijital medya danışmanı Rüzgar Sertkaya; artık hayatımızın adeta bir parçası haline gelen sosyal medyanın önemine dikkatleri çekti. Sosyal medyanın toplum ve bireyler için çok yararlı olduğu kadar dikkatli kullanılmaması durumunda yaratacağı ciddi sorunları paylaşan Rüzgar Sertkaya “Sosyal medya artık günümüzde çoğu zaman gazetelerden, televizyonlardan ve dijital haber sitelerinden daha çok önem taşımaktadır. Toplumu ilgilendiren bir konunun genellikle ilk önce sosyal medyada paylaşıldığı, etki ve tepkilerin sosyal medyada daha belirgin gözükmektedir. Sosyal medya doğru kullanıldığında gücü ve etkisi çok yüksektir. Sosyal medyanın diğer medyalardan en büyük farkı çift taraflı iletişiminin olmasıdır” dedi.

Açıklamalarına devam eden Rüzgar Sertkaya “ Sosyal medya sayesinde ülkemizde ve dünyada olan bir çok olaydan hemen haberdar olabiliyoruz. Tanık olduğumuz olayları paylaşarak insanları bilgilendirebiliyoruz. Sosyal medya aynı zamanda insanların özgüveninin artmasını sağlıyor. Yapılan bir paylaşımın ses getirmesi, beğenilmesi kişilerin özgüveninin daha da artmasına yardımcı olur. Sosyal medya sayesinde zor durumda olan birçok insana yardım eli uzatılmıştır. Ticaretle uğraşan kişi ve kurumlar doğru reklamlar ve paylaşımlarla müşteri portföylerini genişletebilir” diyerek yararlarını ifade etti.

Sosyal medyanın en büyük zararının kişileri sosyal medya bağımlısı yapmak olduğunu ifade eden Dijital medya danışmanı Rüzgar Sertkaya “Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar ve reklamlar bazen kişilerin düşüncelerinin de değişmesine neden olmaya başladı. Yapılan bazı paylaşımlardan dolayı birçok sosyal medya kullancısı endişe ve stres yaşamaya başladı. Ayrıca takipçi sayısı ve beğenilmeme korkusu kişinin devamlı endişe içinde olmasına sevk etmektedir. Çalışma ortamında sosyal medya kullanılması çalışanın performansını etkilemektedir. Bu yüzden birçok insan çalıştığı kurumlarda sorun yaşamaktadır. Bunu engellemenin en basit ve sade yolu çalışma saatlerinde sosyal medya kullanılmamasıdır” dedi.