Rize'de heyelan; Ardeşen-Çamlıhemşin yolu kapandı

RİZE - Rize'de heyelan meydana gelen Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu kapanırken, Karayolları ekipleri de yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.



Ardeşen ilçesi Fırtına Vadisi Ziyaretçi Merkezi yakınlarında, sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu ulaşıma kapandı, çevredeki bazı yapılar da hasar gördü. İhbarla bölgeye gelen Karayolları ekipleri, yolu yeniden açmak için çalışma başlattı.

AHIR ÇÖKTÜ; 16 BÜYÜKBAŞ ÖLDÜ



Rize’de, Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolunun kapandığı heyelanda yıkılan ahırda, 16 büyükbaş öldü. Besici Yavuz Kalaycıoğlu, “Arkadaşım aradı ‘Toprak gelmeye başladı’ dedi. Hemen buraya geldim, ahıra girip, hayvanların ipini çözmek istedim ama üstten daha çok toprak gelmeye başladı. Bir anda yukarıdan toprak ve kayalar ahırın üzerine çöktü. 16 hayvanım toprak altında kaldı” dedi.



Heyelan alanında incelemelerde bulunan Ardeşen Kaymakamı Ekrem Çeçen de “Son yağışların etkisiyle birlikte toprak kayması yaşandı. Kimseye zarar gelmedi ancak 16 hayvan telef oldu. Araç trafiğinin yoğun olduğu zamanda araca denk gelmemesi de sevindirdi. Burada güvenlik önlemleri aldık. Trafik akışını başka güzergaha yönlendirdik. Çevredeki ev ve iş yerleriyle ilgili önlemlerimizi alıyoruz” diye konuştu.



Ekiplerin yol açma çalışmaları sürerken, trafik başka güzergahtan veriliyor.