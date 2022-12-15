Rize'de balıkçı gemisi satış ihalesi

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Rize'nin Pazar ilçesinde 1996 yapımı, 26 metre boyunda, 103 grostonluk balıkçı gemisi satışa çıkarıldı.



İhale açık artırma suretiyle yapılacak. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecek.



Geminin 1. satış ihalesi 27 Ocak 2023 tarihinde Pazar Adliyesi 1. kat İcra Dairesi önünde gerçekleştirilecek. İhalede muhammen bedel 7 milyon 25 bin Türk Lirasıdır.



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