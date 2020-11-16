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Ribavirin molekülünün etkin olduğu hayvan deneyleriyle ispatlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Covid-19 Platformu'ndaki bilim insanları, Ribavirin molekülünün hastalığın tedavisinde etkin olduğunu hayvan deneyleriyle ispatladı. Bu molekülle ilgili faz-3 klinik çalışma yapmak üzere Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na (TİTCK) başvuru yapıldı" dedi.

16 Kasım 2020 Pazartesi 13:55
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Ribavirin molekülünün etkin olduğu hayvan deneyleriyle ispatlandı

ANKARA - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı kurumların 2021 Mali Yılı Bütçesi'ni görüşmek üzere toplandı. Toplantıda; bakanlığının bütçesi üzerine sunum yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlığın icraatlarını ve bundan sonraki projelerini anlattı. Küresel ekonominin 2020 yılını koronavirüs tehdidi altında geçirdiğine dikkat çeken Bakan Varank, "Uluslararası Para Fonu, global ekonominin yüzde 4,4 küçüleceğini öngörüyor. Bu tahmin gerçekleşirse, son 60 yılın en şiddetli küresel daralmasına şahit olacağız. Salgından en fazla etkilenen coğrafyanın da, en büyük ticaret ortağımız konumundaki avro bölgesi olması öngörülüyor. Bu sene küresel ticaretin yüzde 9,2, uluslararası doğrudan yatırımların yüzde 40 daralması bekleniyor" dedi.

'YATIRIM TALEBİ YÜZDE 21 ARTTI'

Bakan Varank, organize sanayi bölgelerinin eylül ve ekim elektrik tüketimi verilerinin, pandemi döneminin kayıplarını telafi ettiğini gösterdiğini belirterek, "İmalat sanayinde siparişler, üretim, kapasite kullanım oranları ve ihracatta güçlü bir iyileşme var. Ocak-ekim döneminde; reel sektörün yatırım talebi, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 21 arttı; 159 milyar liralık sabit yatırım için 8 bin 396 teşvik belgesi düzenledik. Organize sanayi bölgelerimizde 762 yeni fabrika üretime başladı. Üretime geçen sanayi işletmesi sayısı yüzde 14’lük artışla 12 bin 259’a ulaştı. Bugün itibarıyla sanayi bölgelerinde 3 bin 978 tesisin inşaatı devam ediyor. Yatırımlardaki bu güçlü iştah, reel sektörün Türk ekonomisine olan güveninin en temel göstergelerinden birisi. Avrupa’da alınan son kısıtlama kararları elbette bizi etkileyebilir. Bunun için dünyada olup bitenleri yakından takip ediyor, piyasa dalgalanmalarını analiz ediyor, sanayimize olası etkilerini değerlendiriyoruz" diye konuştu. 

'2023’E GİDEN YOLDA HEDEFLERİMİZ ÇOK NET'

Bakan Varank, bakanlığının 2023 hedeflerini de değinerek, "Mili Teknoloji Güçlü Sanayi vizyonumuzla katma değerli üretim öncülüğünde büyümeyi teşvik edecek politikalara hız kazandırıyoruz. Geçen sene açıkladığımız 'Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni hayata geçirmek üzere önemli atılımlar gerçekleştirdik. Kısaca bunlara değinmek gerekirse sanayi ve teknoloji politikalarımızı en üst düzeyde yönetmek ve yönlendirmek üzere, Sanayileşme İcra Komitesini kurduk. Mobilite, '5G ve İleri Bağlantı Teknolojileri' yol haritalarıyla birlikte sanayi, sağlık, ticaret ve finansta dijital dönüşüm yol haritalarımızı oluşturuyoruz" dedi. 

'ULUSAL YAPAY ZEKA STRATEJİMİZİ YAKINDA AÇIKLAYACAĞIZ'

Bakan Varank, ulusal yapay zeka stratejisini yakında açıklayacaklarını duyurarak, "Küresel değer zincirlerindeki payımızı artırmak ve ülkemize daha fazla yatırım çekmek için Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile birlikte hazırladığımız Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejimiz tamamlanmak üzere" diye konuştu. 

Pandemi sürecinde bakanlığın çalışmaları ve bundan sonra yapılacakları Varank, şöyle anlattı:

"Şu anda dünyanın en önemli nonwoven kumaş, maske, tulum ve dezenfektan üreticilerinden biriyiz. Yurt içi üretimin olmadığı alanlarda da gerekli adımları atıyoruz. Mesela halihazırda ülkemizde nitril eldiven üretilmiyor. Düzenlediğimiz teşvik belgeleriyle Düzce ve İstanbul’da nitril eldiven yatırımları başladı, hızla devam ediyor. Türkiye’nin Otomobili’nin ön gösterimini yaptık, fabrikamızın temellerini attık. 27 Aralık’ta kamuoyuna tanıttığımız araçlar toplumun tüm kesimleri tarafından beğenildi. Yapılan anketler, halkımızın projeyi destekleme oranının yüzde 95’in üzerinde olduğunu gösteriyor. 18 Temmuz’da inşaatını başlattığımız fabrika, 18 ayda tamamlanacak ve araçlarımız 2022 yılının son çeyreğinde seri üretim bandından inecek."

Kız çocukları başta olmak üzere gençlerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında daha aktif olmaları için çalıştıklarını kaydeden Bakan Varank, geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirmek üzere başlattıkları ‘Deneyap Türkiye Projesi’ kapsamında, 30 şehirde teknoloji atölyelerinin kurulumunu tamamladıklarını söyledi.  

'HAYVAN DENEYLERİYLE İSPATLADI'

Bakan Varank, konuşmasında ayrıca "TÜBİTAK Covid-19 Platformu'ndaki bilim insanlarımız, Ribavirin molekülünün hastalığın tedavisinde etkin olduğunu hayvan deneyleriyle ispatladı. Bu molekülle ilgili Faz-3 klinik çalışma yapmak üzere TİTCK'ya başvuru yapıldı. Yine bilim insanlarımız doğala özdeş griffithsin molekülünün enfeksiyonu önleyici ve hasta bireylerde saçılımı azaltıcı etkisi olduğunu klinik öncesi tüm deney sonuçlarıyla kanıtladı. Bununla ilgili de TİTCK başvurusu yapıldı. İthal edilen N-95 ve N-99 maske filtrelerini, TÜBİTAK MAM'da yerli olarak geliştirip, sanayimize lisansladık. Covid-19 virüsünün hızlı ve güvenilir şekilde teşhisine yönelik, RNA tabanlı tanı kiti referans malzemelerini Ulusal Metroloji Enstitüsü'nde 3 ay gibi kısa bir sürede üretip, satışa sunduk" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TÜBİTAKYapay ZekaCovid19 Platformu
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