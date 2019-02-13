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Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik için karar günü

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, Reyhanlı'da 11 Mayıs 2013'te gerçekleştirilen ve 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in yarın Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasında kararı beklediklerini söyledi.

Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik için karar günü

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, Reyhanlı'da 11 Mayıs 2013'te gerçekleştirilen ve 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in yarın Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasında kararı beklediklerini söyledi.

13 Şubat 2019 Çarşamba 15:12
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Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik için karar günü

HATAY - Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalanarak Türkiye'ye getirilen Reyhanlı saldırısının planlayıcılarından Yusuf Nazik yarın Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir kez daha hakim karşısına çıkacak. 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, 30 şehit ailesi ile Ankara'ya  giderek Yusuf Nazik'in yarın saat 14.00'teki duruşmasına katılacaklarını söyledi. Tuna, "11 Mayıs 2013 günü Reyhanlı'da büyük bir kanlı terör saldırısı yaşadık. 53 vatandaşımız şehit oldu, saldırıda çok sayıda vatandaşımız da yaralandı. Daha önce yakalanan ve aralarında Nasır Eskiocak'ın da bulunduğu 9 kişi yargılandı ve 53'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldılar. Yarın da, MİT operasyonu ile Lazkiye'de yakalanarak getirilen saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik için karar günüdür. Bu duruşmaya da katılarak takip edeceğiz. Yusuf Nazik'in yakalanması bizim için çok önemliydi. Mahkemeden çıkacak sonuçlardan memnunuz" dedi.

TERÖR MAĞDURU DEĞİLİZ

Tuna, dernek binasında yaptığı açıklamada, terör mağduru olmadıklarını yineleyerek, şehitlik verilmesini beklediklerini söyledi.  Tuna, "Devletimiz başından bu yana her zaman yanımızda oldu. Saldırıyı yapanlar yakalandı ve cezalarını da alıyorlar. Ancak biz şehit aileleri olarak terör mağduru değiliz, bizlere şehitlik verilmesini istiyoruz. İhtiyaçtan değil şerefle taşıyacağımız şehitlik belgesi istiyoruz" diye konuştu.

NAZİK HAKKINDA 53 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin yaşamını yitirmesi ile sonuçlanan bombalı terör saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasında savcılık, 'devletin birliğini bozmak' suçundan bir kez, 47 kişiyi kasten öldürme suçundan 47 kez ve 5 çocuğu öldürmekten de 5 kez olmak üzere toplam 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Reyhanlı SaldırısıYusuf Nazik
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