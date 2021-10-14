Reseller Barındırma İle Alakalı Püf Noktalar

Kelime anlamı olarak “barındırma” anlamına gelen hosting; tüm web sitelerdeki içeriklerin internet sunucularında saklanması işlemine denir. Reseller hosting ise sunucu bulundurma hizmeti sunan co-location hosting, kiralık sunucu işlevi gören dedicated hosting ve paylaşımlı olan shared hosting gibi hosting hizmeti alternatiflerinden biridir. Performans tutkunları için SAS SSD diskler üzerinden hizmet sağlanan reseller hosting paketlerine göz atabilirsiniz.

Reseller; bayi, alıcı ve satıcı arasındaki aracı, bir ürünü tekrar pazarlayan vb. anlamlara gelir. Reseller hosting ise; bayi tipi barındırma demektir. Web site sahibinin, sahip olduğu bant genişliği ve depolama alanını kullanarak, birden fazla web sitesini bünyesinde barındırmasına ya da hosting pazarlaması işlemlerini gerçekleştirmesine olanak sağlayan bir hosting hizmetidir. Reseller hosting sahibi kişi, tıpkı bir hosting firması gibi, müşterilere hosting hizmeti sunabilir veya müşteri panelinden belli bir kota dahilinde birden fazla hosting hesabı açabilir.

Reseller Hosting’i Normal Web Hosting’ten Ayıran Fark Nedir?

Normal web hosting sahibi olan kişi çoğunlukla en fazla 1 adet domain ekleyebilirken, reseller hosting sahibi kişi, birden fazla domain ekleyebilir ve her domain için ayrı ayrı hosting hesabı açabilir.

Normal web hosting hizmetinde de addon özelliğini kullanarak birden fazla domain eklenebilir ancak bu durumda yüksek ihtimalle işlemci aşımı ve yetersiz kaynak kullanımı hatasıyla karşılaşılacaktır.

Ek olarak reseller hosting hizmetinin aksine, normal web hosting hizmetinde açılan domainler aynı dizinde yer alacağı için virüs gibi herhangi bir güvenlik problemiyle karşılaşıldığında tüm domainler etkilenecektir. Sonuç olarak; reseller hosting hizmeti daha güvenlidir.

Kimler Reseller Hosting’i Seçmeli?

Yeni girişimciler ve küçük ölçekli web hosting şirketleri, reseller hosting kullanarak maliyetleri düşürerek kazanç elde edebilirler. Birden fazla web sitesine sahip olan kişiler, her sitesi için ayrı ayrı hosting satın almak yerine reseller hosting alarak ekonomik anlamda yüklerini azaltabilirler. Web site tasarlayan web tasarımcılar, müşterilerine kendi iş tanımlarının yanında hosting hizmeti de sunarak kazançlarını artırmak amacıyla reseller hosting hizmetini kullanabilir. Özellikle bu tarz hizmetleri Hayalhost internet hizmetleri tarafından alınmasını önermekteyiz.

Neden Reseller Hosting Seçmeli?

Birkaç web sitesi sahibi olan kişiler için yönetim, lisans gibi maliyetleri olmayan en uygun fiyatlı hosting hizmetidir. Kısaca; birden fazla web sitesi olan bir kişi için, iş yükü, güvenlik, pratik kullanım anlamında hizmet sağlayan hosting seçeneği reseller hosting olacaktır.