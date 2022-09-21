Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.254,49
ALTIN
986,66
DOLAR
18,33
STERLİN
20,81
EURO
18,20
Filyos Belediyesi daire satışı yapacak
Filyos Belediyesi daire satışı...
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 9 Gemi Adamı kadrosuna sözleşmeli personel alacak
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 9...
Ordu Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alacak
Ordu Üniversitesi 40 Öğretim...
Afyonkarahisar İli Kılıçarslan Belediyesi sürekli işçi alacak
Afyonkarahisar İli Kılıçarslan Belediyesi...
Batman Üniversitesi 5 Öğretim-Araştırma Görevlisi alacak
Batman Üniversitesi 5 Öğretim-Araştırma...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Rektör Çomaklı: Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Rektör Çomaklı: Yangının çıkış nedeni araştırılıyor, yemek hizmetinde aksaklık olmayacak

21 Eylül 2022 Çarşamba 14:06
Rektör Çomaklı: Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

ERZURUM - Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, merkezi yemekhanenin çatısında dün çıkan ve söndürülen yangının çıkış sebebinin emniyetin ilgili birimleri tarafından araştırıldığını söyledi. Temizlik çalışmalarının devam ettiği yemekhanede ve çatıda incelemede bulunan Prof. Dr. Çomaklı, üniversite içinde 8 ayrı yerde yemek hizmeti verdiklerini de belirterek, "Yemek hizmeti için bir aksaklık olmayacak. Kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.  

Atatürk Üniversitesi Kampüsü içerisindeki merkezi yemekhanede, dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. 10 bin metrekare kapalı alana sahip ve aynı anda 2 bin kişinin yemek yiyebildiği yemekhane binasının çatısında çıkan yangına Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ilçe belediyelerinin ilgili birim görevlileri ile Devlet Hava Meydanları İşletmesine ait itfaiye araçları, emniyet müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale aracı TOMA, UMKE, AFAD ekipleri müdahale etti. Görevlilerin yoğun çabaları sonucu yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri incelemesini sürdürüyor.

'SEBEBİNİ BİLMİYORUZ, KAZA DİYEBİLİRİZ'

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, temizlik çalışmalarının devam ettiği yemekhanede ve çatıda incelemede bulundu. Yangının yemekhanenin içinde zarara yol açmadığını belirten Çomaklı, "Maalesef dün elim bir kaza diyebileceğimiz henüz sebebini bilmediğimiz bir durumdan dolayı yangın çıktı çatıda. Allah'a hamdolsun devletimizin tüm imkanları seferber edilerek sayın valimizin koordinesinde devlet kurumlarının el birliğiyle kısa zamanda kontrol altına alınarak çatı yangınını söndürdük. Sadece çatıda hasar oluştu onu da en kısa zamanda onaracağız. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz, emniyet müdürlüğünün ilgili ekipleri araştırıp inceliyor. Kasıt olduğunu zannetmiyorum kazadır diye düşünüyorum" dedi.

'YANGIN YEMEK HİZMETİNE ENGEL DEĞİL'

Merkezi yemekhanenin çatısındaki yangının yemek hizmeti için bir aksaklık oluşturmayacağını kaydeden Çomaklı, "Merkezi yemekhanenin yanı sıra kampüs içerisindeki 8 ayrı noktada yemek hizmeti vermekteyiz. Yemek hizmeti için bir aksaklık olmayacak. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Zaten üniversitede henüz eğitim öğretim başlamadı. Şu anda staj yapan öğrenciler burada onlara da yemek hizmetini diğer birimlerde vermeye devam edeceğiz. Burası zaten yemeğin piştiği yer. Burada pişen yemeği diğer yerlere dağıtıyoruz. Binanın çatısı dışında mutfakta ve yemek dağıtılan yerde sorun yok. Bina içerisi zaten faal. Çatıyı da en kısa sürede onaracağız. İhale sistemine gireceğiz, gereken destekleri aldık. En kısa sürede çatının tamir edilmesini sağlayacağız. Çatıdaki yangın yemek hizmetine engel değil. Zaten eskimiş bir çatıydı yeniden güçlendireceğiz" diye konuştu. 

Prof. Dr.  Çomaklı, yangına müdahale eden tüm ekiplere ve üniversite personeline çalışmaları için teşekkür etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer ÇomaklıYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Filyos Belediyesi daire satışı yapacak
Filyos Belediyesi daire satışı yapacak
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 9 Gemi Adamı kadrosuna sözleşmeli personel alacak
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 9 Gemi Adamı kadrosuna sözleşmeli personel alacak
Ordu Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alacak
Ordu Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alacak
Güneyce köyünde 35 yıl önce PKK'nın katlettiği 12 kişi anıldı
Güneyce köyünde 35 yıl önce PKK'nın katlettiği 12 kişi anıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Birleşmiş Milletler’de kritik açıklamalar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Birleşmiş Milletler’de kritik açıklamalar!
Onat: Türk basınının 61 yıldır en büyük destekçisi Basın İlan Kurumu’dur
Onat: Türk basınının 61 yıldır en büyük destekçisi Basın İlan Kurumu’dur
AYM'den HDP'nin 'reddi hakim' talebine ret
AYM'den HDP'nin 'reddi hakim' talebine ret
Eski milletvekili Dağıstanlı için TBMM'de tören
Eski milletvekili Dağıstanlı için TBMM'de tören
Bakan Bozdağ: İstinaf davaların görülme süresini azalttı
Bakan Bozdağ: İstinaf davaların görülme süresini azalttı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول