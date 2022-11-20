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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 43 Öğretim Üyesi alıyor

20 Kasım 2022 Pazar 00:24
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 43 Öğretim Üyesi alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin ilanda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde şahsen veya posta yoluyla, profesör ve doçent kadroları için Üniversite Personel Daire Başkanlığına, doktor öğretim üyesi kadroları için kadronun bulunduğu birime yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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