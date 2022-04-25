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Rapçi Berk Bayındır kaldığı rezidanstan düşerek hayatını kaybetti

25 Nisan 2022 Pazartesi 16:09
Rapçi Berk Bayındır kaldığı rezidanstan düşerek hayatını kaybetti

İSTANBUL - Ünlü rapçi Berk Bayındır kaldığı rezidansın 8. katından düşerek hayatını kaybetti. Polis olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Olay, Kağıthane Telsizler Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan rezidansta saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'Beta' olarak tanınan rap sanatçısı Berk Bayırdır (31) sabah saatlerinde kaldığı dairenin balkonuna çıktıktan sonra, büyük bir gürültü duyuldu. Berk Bayındır'ın yerde olduğunu görenler polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Berk Bayındır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bayındır'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


 

KIZ ARKADAŞI: "EN SON DÜŞERKEN GÖRDÜM"

Olay sırasında Berk Bayındır ile aynı dairede kalan kız arkadaşı Simla E. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Simla E., 3-4 gündür birlikte kaldıklarını söyleyerek Berk Bayındır'ın sabah uyandıklarında olağan dışı hareketlerde bulunduğunu, balkona çıktığını söyledi. Kısa süre sonra Berk Bayındır'ın balkon demirlerinden sarkarken gördüğünü söyleylen Simla E., arkasından koştuğunu ancak, düşerken gördüğünü söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


 

"BAĞIRARAK AŞAĞI DÜŞTÜ"

Mahalle esnafı Hasan Bayram, bir ses duyduklarını ve dışarıya çıktıklarını belirterek "Bir adam bağırarak aşağıya düşüyordu. Pat diye bir ses geldi, adam yerde yatıyordu" dedi.

Berk Bayındır'ın geçtiğimiz yıl ağustos ayında trafik kazası geçirdiği ve bir süre hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. 

 

DHA

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