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RAMONDER TÜRKİYE’DEN SONRA YURT DIŞINDA DA İLKLERE İMZA ATMA PEŞİNDE

Modacı Sefa Ramazan Öztürk tarafından İstanbul’da kurulan ve moda sektöründe Avrupa, Amerika, Ortadoğu gibi global pazarlarda da özel tasarıma sahip, kişiye özel ürünler üreten 12 yıllık Ramonder markası, son dönemde ihracata ağırlık vermeye başladı. Ramonder markası müşterilerine, Exotik ve kürk ürünlerini isteğe bağlı olarak üretim sağlayıp güvenli ve kolay satış politikasını sunuyor.

13 Ekim 2022 Perşembe 10:38
RAMONDER TÜRKİYE’DEN SONRA YURT DIŞINDA DA İLKLERE İMZA ATMA PEŞİNDE

HABER: AZİZ KARATAŞ

ALMANYA PATENTİ ALINDI

Ramonder markası, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin de üyesi ünvanına sahiptir. 12 Avrupa ülkesinde patent başvurusu yanıt beklemekte olan marka sahibi Sefa Ramazan Öztürk, bir duyuruda bulunarak “Almanya patent işlemlerimiz tamamlandı.”dedi.

KİMLER RAMONDER’DEN GİYİNDİ?

Kraliyet aileleri başta olmak üzere, Hollywood yıldızlarını ve Türk sanat camiasından bir çok ünlü ismi de giydiren Ramonder markası geçtiğimiz eylül ayında Türkiye’de bir ilke imza atmıştı. İlk defa vegan ürünler ile sektöre öncülük eden marka, Yugoslav asıllı ünlü Türk oyuncu Can Yaman'ı da yüzde yüz vegan ürünleriyle giydirmişti.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
RamonderSefa Ramazan Öztürk
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