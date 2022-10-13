RAMONDER TÜRKİYE’DEN SONRA YURT DIŞINDA DA İLKLERE İMZA ATMA PEŞİNDE

HABER: AZİZ KARATAŞ

ALMANYA PATENTİ ALINDI

Ramonder markası, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin de üyesi ünvanına sahiptir. 12 Avrupa ülkesinde patent başvurusu yanıt beklemekte olan marka sahibi Sefa Ramazan Öztürk, bir duyuruda bulunarak “Almanya patent işlemlerimiz tamamlandı.”dedi.

KİMLER RAMONDER’DEN GİYİNDİ?

Kraliyet aileleri başta olmak üzere, Hollywood yıldızlarını ve Türk sanat camiasından bir çok ünlü ismi de giydiren Ramonder markası geçtiğimiz eylül ayında Türkiye’de bir ilke imza atmıştı. İlk defa vegan ürünler ile sektöre öncülük eden marka, Yugoslav asıllı ünlü Türk oyuncu Can Yaman'ı da yüzde yüz vegan ürünleriyle giydirmişti.