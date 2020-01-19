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Rahşan Ecevit, son yolculuğuna uğurlanıyor

Ankara'da önceki akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi, Demokratik Sol Parti'nin (DSP) kurucusu Rahşan Ecevit (97) için Kocatepe Camii'nde tören düzenlendi. Törenin ardından Ecevit'in cenazesi, toprağa verilmek üzere, eşi Bülent Ecevit'in mezarının da bulunduğu devlet mezarlığına defnedilmek üzere yola çıkarıldı.

Rahşan Ecevit, son yolculuğuna uğurlanıyor

Ankara'da önceki akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi, Demokratik Sol Parti'nin (DSP) kurucusu Rahşan Ecevit (97) için Kocatepe Camii'nde tören düzenlendi. Törenin ardından Ecevit'in cenazesi, toprağa verilmek üzere, eşi Bülent Ecevit'in mezarının da bulunduğu devlet mezarlığına defnedilmek üzere yola çıkarıldı.

19 Ocak 2020 Pazar 15:32
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Rahşan Ecevit, son yolculuğuna uğurlanıyor

ANKARA, (DHA)

Ankara'da, pnömoni ve kronik böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) Cuma akşamı hayatını kaybeden Rahşan Ecevit'in cenazesi, hastane morgundan alınarak Kocatepe Camii'ne getirildi. Ecevit'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, cenaze aracından alınarak yakınları ve eski CHP'li milletvekilleri tarafından musalla taşına konuldu. Bu sırada cenazeye katılanlar, üzerinde yazma bulunan tabutun başında dua etti, bazıları ise gözyaşını tutamadı. Giresun Şebinkarahisar sivil toplum kuruluşları tarafından, "Bu kalp sizi unutur mu?', 'Ahde vefanızı, memleketimize olan sevdanızı unutmayacağız' ve 'Bir asırlık vefa, sadakat ve aşk" yazılı pankart açıldı.
'BİRLİKTE MÜCADELE ETTİLER'
Cenazeye katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı açıklamasında, "Siyaset dünyamızın önemli bir aktörünü sonsuzluğa yolcu ediyoruz. Hepimiz üzüntülüyüz, derin üzüntü içerisindeyiz. Rahşan Hanım siyaset dünyamızda, eşiyle birlikte uzun bir mücadele zamanı başlattılar. Demokrasi, hukuk, liyakat, siyasette temizlik, dürüstlük açısından. Sadece Türkiye değil, bütün dünyaya örnek davranışlar sergilediler. Onların ifade ettiği, 'halkça bir düzeni' bugün de arıyoruz. İnsanca bir yaşamı bugün de arıyoruz ve aramaya devam edeceğiz. Birlikte mücadele ettiler, birlikte yol yürüdüler, birlikte hapse girdiler. İşçilerin, yoksulların haklarını birlikte aradılar. Aramaya devam ediyoruz. Onların bıraktığı ilkeler bizim bugün için de sürdürmeye çalıştığımız ilkelerdir. Bu vesileyle ben parlamentoda grubu olan olmayan bütün milletvekillerine şükran borçluyum. Ortak hareket etme açısından. En azından bir acı karşısında parlamentonun birlikte olması bizim açımızdan son derece değerlidir" dedi.
ÇOK SAYIDA SİYASETÇİ KATILDI
Buradaki törene; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ak Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Meclis eski Başkanı Cemil Çiçek, CHP'nin 24 Haziran 2018 seçimindeki cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çok sayıda eski ve yeni milletvekili ile çok sayıda vatandaş katıldı. Katılanlar yakalarına, Rahşan Ecevit'in eşi Bülent Ecevit'in omzuna yaslanırken çekilen fotoğrafı taktı.
EŞİNİN YANINA DEFNEDİLECEK
Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Rahşan Ecevit'in cenazesi, yeniden cenaze aracına taşındı. Bu sırada CHP Lideri Kılıçdaroğlu da bir süre cenazeye omuz verdi. Ecevit'in cenazesi, isteği üzerine 2006 yılında hayatını kaybeden eşi Bülent Ecevit'in kabrinin de bulunduğu devlet mezarlığına defnedilmek üzere yola çıkarıldı.
Bu arada, tören nedeniyle cami çevresinde önlem alındığı görüldü.

DHA

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Rahşan EcevitUğurlamaönce Vatan
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