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PTT'nin elektrikli araçları, Adalar'da hizmete başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; PTT'nin, çevre dostu elektrikli araçlarının İstanbul'un Adalar ilçesinde kullanılmaya başladığını; araçların Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada olmak üzere toplam 4 adada hizmet vereceğini açıkladı.

12 Ocak 2021 Salı 14:30
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PTT'nin elektrikli araçları, Adalar'da hizmete başladı

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, doğal ve tarihi güzelliklerin yer aldığı İstanbul'un adalarında yeni bir dönemin başladığı ifade edildi. Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olan PTT'nin İstanbul'un Adalar ilçesinde yenilikçi bir uygulamayı hayata geçirdiği belirtilerek; bundan böyle PTT'nin çevre dostu elektrikli araçlarının İstanbul'un Adalar ilçesinde hizmet vereceği kaydedildi.

Elektrikli araçların Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada olmak üzere toplam 4 adada hizmet vereceği belirtilerek, "Çevre dostu araçları kullanmaya başlayan ilk kurumlardan biri olan PTT, 3 tekerlekli elektrikli araç ve elektrikli bisikletle dağıtım çalışmalarına başladı. Uygulama sayesinde vatandaşların posta gönderileri ve kargoları, nostaljik tasarıma sahip bu araçlarla adreslerine daha hızlı ulaştırılıyor. Ada sakinleri de tamamıyla çevre dostu olan araçlara büyük ilgi gösteriyor" denildi.

PTT'nin yeni uygulamasıyla ilgili açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, çevre dostu uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceklerini belirterek, "Çevre dostu elektrikli araçlar ile hem karbon salınımının azaltılması hem de doğal güzelliklerin korunması hedefleniyor. Bakanlık olarak çevreci, hayatı kolaylaştıran, ekonomik somut projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı BakanlığıElektrikli AraçlarPTTAdalar
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