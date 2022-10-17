PTT'den arsa satış ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi mülkiyetindeki İstanbul Kağıthane'de bulunan 2.364 metrekare arsa kapalı teklif açık artırma usulü ile satılacak.



İhale, 2 Kasım 2022 tarihinde PTT Genel Müdürlüğü Yapı Daire Başkanlığı toplantı salonunda yapılacak. İhale konusu taşınmaza ait satış şartnamesi, bilgiler ve teklif mektubu örneği PTT Genel Müdürlüğü Yapı Daire Başkanlığı'nda çalışma saatleri içerisinde görülebilir.



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