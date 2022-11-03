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PTT A.Ş.'den Çankaya'da daire satışı

03 Kasım 2022 Perşembe 14:08
PTT A.Ş.'den Çankaya'da daire satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi mülkiyetindeki, Ankara ili Çankaya ilçesi Cumhuriyet mahallesinde bulunan 3 adet daire açık ihale usulü ile ayrı ayrı satılacak.

İhale Ankara PTT Başmüdürlüğü'nde 16 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. İhale konusu taşınmazlara ait satış şartnamesi, bilgiler ve teklif mektubunun örneği Ankara PTT Başmüdürlüğü'nden çalışma saatlerinde görülebilir ve 100 TL karşılığında temin edilebilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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