Promosyon termos çeşitleri

Öncelikli olarak site amaç itibariyle pek çok farklı ürünün barındığı site olarak geçmektedir. Sita ile alakalı olarak pek çok farklı termos çeşidine ulaşım sağlamak mümkündür. Termos kategorisine tıklandığında 500 ml mug bardak termos modelleri, 750 milim büyük hacim termos modelleri, devrilmez termos modelleri, saplı termos modelleri, kilitli kapak termos modelleri, bardak kapaklı termos modelleri, french press modelleri, paslanmaz çelik termos modelleri, Tohana termos modelleri, Alaaddin termos modelleri, lakent termos modelleri ve stanley termos modelleri bulunmaktadır. Çeşitli şekillerde termos çeşitlerini ulaşım sağlamak mümkündür.

Promosyon termos seçimi

Site içerisinde ayrıca bir kategori halinde promosyon termos kategorisi bulunmaktadır. Bu alan üzerinde termos seçimi yapmak isteyen kişilere uygun filtreleme seçeneği bulunmaktadır. Öncelikli olarak site içerisinde marka olarak filtreleme yapmak mümkündür. Aynı zamanda ürün ölçüleri ve dış malzemeyi belirterek filtreleme yapılmaktadır. İç malzemeyi de belirleyerek hacmi seçip filtrelenebilmektedir. Çeşitli milim termos modellerine site içerisinde ulaşım sağlamak mümkündür. Promozone öneriyor şeklinde bazı ürünlerde bir imge bulunmaktadır. Termosların bazılarında ısı derecesi gösteren veya kaydırmaz taban özelliği bulunmaktadır. Aynı zamanda taşıma ipli olması da termosu taşıma açısından kolaylık sağlamaktadır. Termos tercih ederken çeşitli özelliklere dikkat edilmesi gerekmektedir. Bundan dolayı termos seçen kişiler çeşitli özelliklere dikkat etmektedir.

Termos seçiminde nelere dikkat edilmelidir?

Promosyon termos modellerine site içerisinde ulaşım sağlamak mümkündür. Öncelikli olarak termos tercih ederken kolay yıkanabilen ve sağlığa zararlı kimyasal barındırmayan bir termos seçilmelidir. Ayrıca açılıp kapanabilen kapaklı termoslar yerine vidalı Kapaklı sisteme sahip termos seçimi çok daha güvenlikli olacaktır. Özellikle çocukluk kişilerin önlem olabilmesi adına vidalı kapak termos modeli çok daha güvenilir olacaktır. Termosun dış malzemesi de bir o kadar önemlidir. Dış malzemesinin paslanmaz çelikten yapılmış olması ürünün dayanıklılığını artıracaktır. Termosun seçiminde en önemli özelliklerden biri ise termosun ısıyı koruma süresi olarak geçmektedir. Termosun kalitesi ile birlikte ısı koruma süresi içeceğin soğuk veya sıcak olarak korunmasını sağlamaktadır.