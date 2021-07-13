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Prof. Dr. Seyithan Deliduman: Suç işleyenler arasında ünlülerde var!

Sanat camiasının gösteriş ibaresi olan cins hayvanları artık petshoplardan almak suç…

13 Temmuz 2021 Salı 11:05
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Prof. Dr. Seyithan Deliduman: Suç işleyenler arasında ünlülerde var!

HABER: ASLAN SAYIM

TBMM’den geçen Hayvanları Koruma Kanunu, petshoplardayapılan fili hayvan satışının yasak olduğunu açıkça belirtti. Prof. Dr. Seyithan Deliduman, çıkan kanunun sanat ve cemiyet hayatını da yakından ilgilendirdiğini söyledi. Camiada popüler olan Pomeranian Boo, Maltipoo ve Toy Poodle gibi üretilen cins köpekleri satan petshoplar kadar alanlarda suçlu.

Kısa bir süre önce TBMM’de kabul edilen Hayvan yasası herkes tarafından sevinçle karşılandı. Prof. Dr. Seyithan Deliduman hayvan yasasında evcil hayvanların petshop gibi yerlerden gizlice alanlarında yasaları ihlal ettiğinin altını çizdi. Bu gün cemiyet dergilerinde, gazetelerin magazin sayfalarında yer alan hemen herkesin kucağında gördüğümüz PomeranianBoo, Maltipoo ve Toy Poodle gibi cins köpekleri petshoplardan satın alan isimlerin artık yasalara karşı gelerek suç işlediğini söyledi.

Prof. Dr. Seyithan Deliduman, 9/7/2021 tarihinde değiştirilen ve mecliste çoğunluk ile geçen Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili detaylı açıklamaları ise şöyle. “7332  sayılı Kanun (madde 4, II) Petshoplarda hayvan satışını değil hayvan bulundurulmasını yasaklamıştır. Bu düzenleme hayvan haklarının korunması bakımından son derece isabetli olmuştur. Düzenleme ile hayvan satışının yasaklanmadığı maddenin devamındaki ‘ancak buralarda Bakanlıkça izin verilen ev hayvanı üretim yerlerindeki kedi ve köpeklerin satışı yapılabilir’ ibaresinden açıkça anlaşılabilir. Buna göre, hayvan almak isteyenler petshoplarda katalogdan beğenecekleri hayvanları satın alabilecek, fiili teslim ise Bakanlıkça izin verilen ev hayvanı üretim yerinde gerçekleştirilecektir.  Ev hayvanı satın almak isteyen hayvan severlerin burada dikkat etmesi gereken en önemli husus, hayvanı alacakları üretim yerinin bakanlıkça üretim izni verilen bir yer olmasıdır. Petshoplarda ev hayvanı teslim alınması sadece satıcı bakımından değil alıcı bakımından da suç teşkil edecektir” dedi.

DHA

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Prof. Dr. Seyithan Deliduman: Suç Işleyenler Arasında ünlülerde Var
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