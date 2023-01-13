Prof. Dr. Filiz: En Düşük Emekli Maaşı 8 Bin 500 TL, Bayram İkramiyesi 3 Bin 500 TL, Maaşlara %15 Ek Zam!

HABER: ADNAN FİŞENK

Prof.Dr. Filiz, emekli maaşlarına ilişkin konuşmasında; “Ev kirası, doğalgaz, elektrik, telefon ve ısınma giderleri göz önüne alındığında en düşük emekli maaşı olan 5 bin 500 TL’nin yetersiz olduğu açıktır. Emekliler, kendilerini bir köşeye itilmiş hissediyorlar. Bu miktar emekliye, yaşam değil, sefalet ücretidir.”ifadelerini kullandı.

“En Düşük Emekli Maaşı 8 Bin 500 Lira!”

Konuşmasında emeklilerin taleplerini de dile getiren Prof. Dr. Filiz: “Emekliler, bu oranın kesinlikle kabul edilemeyeceğini belirterek, en düşük emekli maaşının asgari ücrete yani 8 bin 500 TL’ye yükseltilmesini talep ediyorlar.

Ayrıca, 2002’den önce, en düşük emekli aylığının asgari ücretin %35 fazlası olduğunu anımsatarak, bugünkü hesaba göre ücretlerinin 11 bin 500 TL olması gerektiğini belirtiyorlar.” şeklinde konuştu.

Maaşlara %15 Ek Zam, Bayram İkramiyeleri 3 Bin 500 Lira!

Konuşmasının sonunda, emeklilere verilen Bayram İkramiyelerinde de artışa gidilmesi gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Filiz sözlerine şöyle devam etti: “İktidara sesleniyorum. Bu öneriyi kabul etmiyorsanız, emekli maaşlarına %30’a ilaveten, %15 zam yaparak, 14 milyon emekliyi sefaletten kurtarın. Ayrıca, bayram ikramiyelerini 3 bin 500 TL’ye yükselterek emeklileri rahatlatın.”