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Prof. Dr. Filiz: En Düşük Emekli Maaşı 8 Bin 500 TL, Bayram İkramiyesi 3 Bin 500 TL, Maaşlara %15 Ek Zam!

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. İmam Hüseyin Filiz, TBMM’de yaptığı konuşmasında iktidara seslenerek, emekli aylıkları ile emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinin arttırılmasına yönelik zam çağrısında bulundu.

13 Ocak 2023 Cuma 19:55
Prof. Dr. Filiz: En Düşük Emekli Maaşı 8 Bin 500 TL, Bayram İkramiyesi 3 Bin 500 TL, Maaşlara %15 Ek Zam!

HABER: ADNAN FİŞENK

Prof.Dr. Filiz, emekli maaşlarına ilişkin konuşmasında; “Ev kirası, doğalgaz, elektrik, telefon ve ısınma giderleri göz önüne alındığında en düşük emekli maaşı olan 5 bin 500 TL’nin yetersiz olduğu açıktır. Emekliler, kendilerini bir köşeye itilmiş hissediyorlar. Bu miktar emekliye, yaşam değil, sefalet ücretidir.”ifadelerini kullandı.

“En Düşük Emekli Maaşı 8 Bin 500 Lira!”

Konuşmasında emeklilerin taleplerini de dile getiren Prof. Dr. Filiz: “Emekliler, bu oranın kesinlikle kabul edilemeyeceğini belirterek, en düşük emekli maaşının asgari ücrete yani 8 bin 500 TL’ye yükseltilmesini talep ediyorlar.

Ayrıca, 2002’den önce, en düşük emekli aylığının asgari ücretin %35 fazlası olduğunu anımsatarak, bugünkü hesaba göre ücretlerinin 11 bin 500 TL olması gerektiğini belirtiyorlar.” şeklinde konuştu.

Maaşlara %15 Ek Zam, Bayram İkramiyeleri 3 Bin 500 Lira!

Konuşmasının sonunda, emeklilere verilen Bayram İkramiyelerinde de artışa gidilmesi gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Filiz sözlerine şöyle devam etti: “İktidara sesleniyorum. Bu öneriyi kabul etmiyorsanız, emekli maaşlarına %30’a ilaveten, %15 zam yaparak, 14 milyon emekliyi sefaletten kurtarın. Ayrıca, bayram ikramiyelerini 3 bin 500 TL’ye yükselterek emeklileri rahatlatın.”

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
İyi PartiProf. Dr. İmam Hüseyin Filiz
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