Prestij Otobüs

Şehirler arası ulaşımda büyük rol sahibi olan otobüslerin önde gelen modellerinden birisi de Maraton otobüs modelidir. Güçlü ve yüksek performansa sahip olması ile hem sürücü hem de yolcuların yüzünü güldüren bir şehirler arası otobüs modelidir. Maraton modeli, yüksek performans sağlarken aynı zamanda düşük enerji ihtiyacı duyarak çevreye olan zararı da oldukça minimum seviyede tutmaktadır. Geniş ve konforlu iç hacmi, güçlü iklimlendirme sistemi, basamak tasarımı ve 55 koltuklu yolcu kapasitesi ile Maraton uzun yolculukları çok daha keyifli bir hale getiriyor. Şehirler arası yolculuklarınızı daha konforlu bir hale getirmek için siz de Maraton otobüs modelini tercih edebilirsiniz.

Sürücülerin konforu da göz önünde bulundurularak Maraton modeli geniş sürücü bölgesi, ergonomik tuş takımı ve detaylı bir dijital gösterge paneli ile tasarlanmıştır. Ergonomik bir şekilde tasarlanmış olan kokpit alanında, oldukça işlevsel ve sürücüye en konforlu sürüş deneyimini yaşatacak olan ayarlanabilir bir sürücü koltuğu bulunuyor. Birçok komut verebilme özelliğine sahip direksiyon, soğuk kış günlerinde buzlanma ve buğulanmanın önüne geçecek olan ısıtmalı ön cam ve yüksek çözünürlüklü geri görüş kamerasına sahip olan Maraton üst düzey güvenlik sistemlerine de sahiptir.

Maraton modeli tehlike anlarında güvenilir önlemleri almaya yarayan birçok güvenlik sistemi ile donatılmış bir otobüstür. Bunlardan bazıları; sürücüye, ani ve kontrollü bir şekilde frenleme imkanı sağlayan ABS sistemi, tekerleklerin keskin virajlara sahip ve kaygan yollarda patinaj yapmasını önleyen Anti Patinaj Sistemi, kontrollü bir şekilde frenleme sağlayabilmek için Elektronik Fren Sistemi, aracınızın zorlu yol ve iklimsel şartlarda seyir halindeyken etkilenmemesini sağlayan Elektronik Stabilite Sistemi, karşınıza aniden çıkabilecek tehlike unsurları için otomatik frenlemeyi sağlayan Gelişmiş Acil Frenleme Sistemi, araç şeritten çıktığında sürücüyü hızlı bir şekilde titreşimli ve sesli bir şekilde uyarmaya yarayan Şerit Takip Sistemi bulunmaktadır. Tüm bu sistemlerin senkronize bir şekilde hatasız olarak çalışmasını sağlayan mühendisler, aynı zamanda aracın motorunun düşük emisyona sahip bir şekilde çevreye duyarlı kullanım imkanı sağlamasına da dikkat etmişlerdir.

Tüm bu özelliklerin yanı sıra güçlü ve yüksek performansa sahip Maraton motoru uzun yolculuklarla başa çıkmak için en doğru tercihtir. Hem gösterdiği yüksek performans ile yollarda sınır tanımayan hem de düşük enerji tüketimi ile ekonomik bir seçenek olan Maraton şehirler arası seyahatin gözdesi haline geldi.

Prestij SX

Prestij model otobüs, yolcular için en güvenilir ve konforlu seyahat deneyimini sunuyor. Aralarında geniş mesafeler olan, ferah ve konforlu koltuklara sahip Prestij serisi, 29 kişilik yolcu kapasitesi ile seyahatinizi rahat bir şekilde bitirmenize yardımcı oluyor. Genelde ilçe ve kısa şehirler arası yolculuklar için tercih edilen Prestij otobüs hakkında fiyat ve daha detaylı bilgi sahibi almak için bayilerinden müşteri desteği alabilir veya web sitesini ziyaret edebilirsiniz.