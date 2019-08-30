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Poşetle boğulan ABD’li üst düzey bürokrat çıktı

Beyoğlu’nda bir otel odasında 28 Mayıs 2018 tarihinde ölü olarak bulunan Amerikalı Stephen Michael King’in ABD Dışişleri Bakanlığı’nda üst düzey bürokrat olarak çalıştığı ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın King’in ölümüne ilişkin olarak yürüttüğü soruşturmada hazırlanan adli tıp raporunda King’in başına poşet geçirilmiş olarak bulunduğu, ölümünün ise havasız kalmaktan kaynaklandığı belirtildi.

Poşetle boğulan ABD’li üst düzey bürokrat çıktı

Beyoğlu’nda bir otel odasında 28 Mayıs 2018 tarihinde ölü olarak bulunan Amerikalı Stephen Michael King’in ABD Dışişleri Bakanlığı’nda üst düzey bürokrat olarak çalıştığı ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın King’in ölümüne ilişkin olarak yürüttüğü soruşturmada hazırlanan adli tıp raporunda King’in başına poşet geçirilmiş olarak bulunduğu, ölümünün ise havasız kalmaktan kaynaklandığı belirtildi.

30 Ağustos 2019 Cuma 10:11
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Poşetle boğulan ABD’li üst düzey bürokrat çıktı

Amerikalı Stephen Michael King (49), Beyoğlu’nda kaldığı otel odasında 28 Mayıs 2018’de ölü olarak bulunmuştu. Otel görevlilerinin ihbarıyla otele giden polis King’i bulduğunda, yanında bilgi verilmesini istediği yakınlarının numaralarının yer aldığı bir intihar notu vardı. Otel kayıtları hemen incelemeye alındı. Kamera kayıtlarında King’in odasına başka birinin girmediği belirlendi. Ancak olayı ‘şüpheli ölüm’ olarak değerlendiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’ndan rapor istendi. Yapılan ilk otopside herhangi bir sonuca varılamadı. Bunun üzerine Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu dosyayı incelemeye aldı. İnceleme sonrasında hazırlanan raporda King’in kesin ölüm sebebi ‘havasız kalma’ olarak belirlendi. Raporda havasız kalmanın King’in kafasına poşeti kendisinin geçirmesi sonucu ‘husule gelmiş olabileceği’ değerlendirmesi de yer aldı. King’in intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor.

ÜST DÜZEY BÜROKRAT

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre King’in cenazesi Amerika Birleşik Devletleri’nin Kentucky eyaletinin Louisville şehrinde defnedildi. Cenaze kayıtlarında yer alan detaylara göre King, profesyonel kariyerine 1998 yılında ABD Nüfus İdaresi Bürosu’nda istatistikçi olarak başladı. 2003 yılında Disability Program Manager (Engelliler Programı Yönetimi) olarak önemli bir göreve getirildi. Daha sonra Ticaret Bakanlığı için çalıştı. Bazı proje ve programlar geliştirdi. Ardından Savunma Bakanlığı’na geçti. Buradan da Dışişleri Bakanlığı’na geçerek direktör olarak görev yapmaya başladı. Başarılı birçok projesinin ardından 22 Şubat 2018’de Viyana’daki Birleşmiş Milletler misyonu tarafından ödüllendirildi. King son olarak Dışişleri Bakanlığı için çalışıyordu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeyoğluPoşetle BoğulanABDüst Düzey Bürokrat
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