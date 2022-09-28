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Polisevi saldırısında 22 gözaltı

28 Eylül 2022 Çarşamba 10:54
Polisevi saldırısında 22 gözaltı

MERSİN - Mersin'de PKK'lı iki kadın teröristin polisevine gerçekleştirdiği ve polis memuru Sedat Gezer'in (48) şehit olduğu saldırının ardından gerçekleştirilen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. 

Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevine PKK'lı iki kadın terörist tarafından saldırı düzenlendi. Polisevinin önüne gelen PKK'lı iki kadın terörist, uzun namlulu silahlarla nizamiye kulübesinde nöbet tutan polislere ateş açtı. Polislerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada yaralanan ve kaçamayacaklarını anlayan iki kadın terörist, sırt çantalarında taşıdıkları bombalarla kendilerini patlattı. Güvenlik güçlerinin polisevi çevresinde yaptığı inceleme sırasında bulunan bir başka bomba düzeneği ise uzman polisler tarafından imha edildi. Çatışma sırasında evinin balkonunda oturan bir kadın, vücuduna isabet eden kurşunla, 2 kişi ise patlama sırasında yüksekten düşerek yaralandı. Saldırıda teröristlerle çatışan, birini vurarak etkisiz hale getiren ve kendisi de ağır yaralanan polis memuru Sedat Gezer, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer yaralı polis memurunun ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından teyakkuza geçen Mersin polisi, kimliği tespit edilen 'Zozan Tolan' kod adlı Dilşah Ercan isimli PKK'lı terörist ile bağlantılı olduğu öne sürülen çok sayıda kişiyi tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

VALİDEN YARALI POLİSE ZİYARET

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, polisevine yönelik terör saldırısında yaralanan polis memuru Abdulkadir Öztürk'ü, tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ziyaret etti. Vali Pehlivan ile eşi Yıldız Pehlivan, Öztürk'e 'geçmiş olsun' dileklerini iletip, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Öte yandan saldırı sırasında, balkonda otururken seken mermilerle yaralanan kadının ise aynı hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Polisevi Saldırısı
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