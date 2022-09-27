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Polis memuru Sedat Gezer, son yolculuğuna uğurlandı

Polisevi saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer, son yolculuğuna uğurland

27 Eylül 2022 Salı 14:49
Polis memuru Sedat Gezer, son yolculuğuna uğurlandı

MERSİN'in Mezitli ilçesinde PKK’lı teröristlerin Tece Polisevi’ne düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer (48) için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevine PKK/KCK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan 25 yıllık polis memuru Sedat Gezer için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ali Hamza Pehlivan, bölge milletvekilleri, belediye başkanları katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Soylu, "Sevgili Sedat kardeşim, sen kendi kanını yerde bırakmayacak kadar cesur ve kahramansın. Allah rahmet eylesin. Cenab-ı Allah bize de şehitlik nasip etsin. Başımız sağ olsun" dedi.

Törende Gezer'in 2 çocuğunun annesi Medine Gezer, güçlükle ayakta durabildi. Şehidin annesi Nafiye Gezer'i kadın polisler teselli etti. Bakan Soylu, konuşmasının ardından şehidin ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit polis memuru Sedat Gezer'in cenazesi, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından Muğdat Camisi'ne getirildi. Gezer'in tabutuna, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da omuz verdi. Törende şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Gezer, törenin ardından Akbelen Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Polis Memuru Sedat GezerSon Yolculuk
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