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Polatlı Belediyesi 17 adet meskeni satışa sundu

07 Şubat 2023 Salı 13:50
Polatlı Belediyesi 17 adet meskeni satışa sundu

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Polatlı Belediye Başkanlığı 17 adet daireyi 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesine göre açık artırma usulü ile satışa çıkardı.

İhale, 21 Şubat 2023 günü ilan metninde belirtilen saatlerde Polatlı Belediyesi Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacak.

İsteklilerin, ihaleye katılabilmek için talep edilen belgeler ile Belediyeden temin edecekleri şartname ve şartname bedel makbuzu ile birlikte ihale dosyalarını 21 Şubat 2023 günü saat 15.00’e kadar Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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