Plaka ile kartı eşleştiren Fintech çözümü geliştirdiler

HABER: DİNÇER KARACALAR



Otomotiv sektöründe, kullanıcıların giderlerini plakaları üzerinden temassız ödemesine olanak sağlayan finansal teknoloji (Fintech) şirketi Plodsi, kullanıma sunuldu.



Araç plakasını, bir kredi kartı veya dijital cüzdan ile eşleştirerek, plakadan ödeme platformu haline gelmesini sağlayan bir finansal çözümü olan Plodsi ile tek bir aracın veya birden fazla araçtan oluşan filoların tek bir platform üzerinden akaryakıt, otopark, sigorta, yıkama, servis/bakım, lastik ve vale gibi harcamaları yönetilebiliyor.



iOS VE ANDROID ÜZERİNDEN ÇALIŞIYOR



T.C. Merkez Bankası denetimindeki, Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.'nin ödeme hizmet sağlayıcısı Payzee Ödeme servis alt yapısını kullanan platform ile iOS ve Android mobil uygulamaları üzerinden araçların dijital cüzdanı oluşturularak, uzaktan ödeme yapılmasına olanak sağlıyor.