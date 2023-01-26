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PKK/YPG'nin finans kaynağı olarak kullandığı petrol şirketinin yapısı deşifre edildi

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de işgal ettiği bölgelerdeki petrolü finans kaynağı olarak kullandığı belirlenirken örgütün petrol şirketinin yapısı da deşifre edildi.

26 Ocak 2023 Perşembe 14:45
PKK/YPG'nin finans kaynağı olarak kullandığı petrol şirketinin yapısı deşifre edildi

ANKARA - İstihbarat kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Suriye'de Fırat nehrinin doğusunda yer alan petrol ve doğal gaz sahalarında işgalini sürdüren terör örgütü PKK/YPG, Rumeylan ve Deyrizor'daki petrolü çeşitli ülkelerdeki yabancı şirketlere satmaya çalışıyor.

Bu iş için faaliyet gösteren PKK/YPG'ye bağlı "Cezire Petrol Şirketi"ne, petrol arama ve üretim işlerini yürüten çok sayıda şirket bağlı bulunuyor.

Suriye'deki petrol ticareti, daha önce Irak'ta faaliyette bulunmuş PKK'lılar tarafından yürütülüyor.

PYD'nin sözde eski eş başkanı Şahoz Hasan'ın Cezire Petrol Şirketi'nin yöneticisi olduğu, çeşitli ülkelerdeki firmalarla Suriye'deki petrolün pazarlanması için görüşmeler yaptığı belirlendi.

Hasan'ın, Suriye'deki birçok PYD/YPG sorumlusu gibi geçmişte Irak'ta faaliyet gösterdiği ortaya çıktı.

"Bölgede kalıcı hale gelmeye çalışıyor"

PKK'ya 1994'te katılan Hasan, 2011'de Suriye savaşıyla PKK'ın Suriye kolu PYD/YPG'de faaliyet göstermeye başladı.

PYD sorumluluğuna 2017'de getirilen ve bu sözde görevini 2020'ye kadar sürdüren Hasan, daha sonra Suriye'deki petrol ve doğal gazı pazarlayarak terör örgütü PKK/YPG'ye para kazandırmak için çalışmalar yürüttü.

Suriye rejimi Dışişleri Bakanlığı geçen yıl aralık ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektupta ABD'yi ve isim vermeden PKK/YPG'yi Suriye'nin petrol ve doğal gazını çalmakla itham etmişti.

Uzmanlar, ABD'nin de desteğiyle Suriye'de faaliyet yürüten PKK/YPG'nin, kurduğu şirketler aracılığıyla petrol ticareti yaparak uzun vadede bölgede kalıcı hale gelebilmek için terör örgütünü finanse etmeyi amaçladığını belirtiyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
PKKYPGPetrol şirketinin Yapısı
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