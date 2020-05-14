PKK'ya ağır darbe

ADIYAMAN - Adıyaman merkeze bağlı Yeşiltepe köyü kırsalında geçen perşembe günü jandarma tarafından hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirilirken, terör örgütü PKK'ya ait 3 uzun namlulu silah, 1 tabanca, 5 el bombası, el telsizi, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi ile belirlendi. Teröristlerden Bezar Komagene kod adlı Zeynal Alakuş ile Bager kod adlı Gaffari Yorulmaz'ın İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde gri kategoride 500'er bin TL ödülle, Sabri Pir kod adlı Zeynel Gözübüyük'ün ise turuncu kategoride 1 milyon TL ödülle arandığı belirlendi.