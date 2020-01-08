Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
113210
ALTIN
300.833
DOLAR
5.9470
STERLİN
7.8027
EURO
6.6108
Nefes borusundaki tümör ses tellerine zarar vermeden çıkarıldı
Nefes borusundaki tümör ses tellerine...
Efsane güreşçi Yaşar Doğu kabri başında anıldı
Efsane güreşçi Yaşar Doğu kabri...
Gazeteci Metin Göktepe mezarı başında anıldı
Gazeteci Metin Göktepe mezarı başında...
Antalyaspor'un 'gol' sorunu
Antalyaspor'un 'gol' sorunu
Beyninde tümör olan minik Nisa, ışın tedavisi bekliyor
Beyninde tümör olan minik Nisa,...
İş fırsatları için hemen tıkla!

PKK'nın üst düzey kadın yöneticisi etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kandil'de düzenlendiği ortak operasyonda, terör örgütü PKK'nın en üst kadın yapılanması Kürdistan Özgür Kadın Partisi'nin (PAJK) iki numaralı yöneticisi 'Delal Nurhak' kod adlı Esme Erat etkisiz hale getirildi.

PKK'nın üst düzey kadın yöneticisi etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kandil'de düzenlendiği ortak operasyonda, terör örgütü PKK'nın en üst kadın yapılanması Kürdistan Özgür Kadın Partisi'nin (PAJK) iki numaralı yöneticisi 'Delal Nurhak' kod adlı Esme Erat etkisiz hale getirildi.

08 Ocak 2020 Çarşamba 13:38
10 Okunma
PKK'nın üst düzey kadın yöneticisi etkisiz hale getirildi

ANKARA - MİT ve TSK tarafından, geçen Eylül ayında Kandil'e ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda PKK'nın en üst kadın yapılanması PAJK koordinasyonunun iki numaralı yöneticisi 'Delal Nurhak' kod adlı Esme Erat ile şoförü Zilan Kobani'nin etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı. Terörist Erat'ın örgüte 1989 yılında Diyarbakır kırsalından katıldığı, 1993'de Almanya'dan Suriye alanına geçerek teröristbaşı Abdullah Öcalan tarafından siyasi ve askeri eğitime alındığı öğrenildi. O dönem PKK'nın kadın hareketi çekirdek kadrosu içinde yer aldığı tespit edilen terörist Erat'ın, 2014-2015'de PAJK Rojava Koordinasyon sorumluluğuna getirildiği, 2018'de PAJK Mahmur-Kandil Koordinasyon sorumlusu olduğu bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli İstihbarat TeşkilatıPKKTerörist
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazeteci Metin Göktepe mezarı başında anıldı
Gazeteci Metin Göktepe mezarı başında anıldı
Çanakkale'de feribot seferi iptalleri
Çanakkale'de feribot seferi iptalleri
Napoli pizzaları Caddebostan’da
Napoli pizzaları Caddebostan’da
Elazığ'da 31 kaçak göçmen yakalandı
Elazığ'da 31 kaçak göçmen yakalandı
Şehit polis Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can, İzmir Adliyesi'nde anıldı
Şehit polis Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can, İzmir Adliyesi'nde anıldı
Resulayn'da tespit edilen 33 havan mermisi imha edildi
Resulayn'da tespit edilen 33 havan mermisi imha edildi
EGM'den, 'Fethi Sekin' paylaşımı: Kahramanlar can verir, Yurdu yaşatmak için!
EGM'den, 'Fethi Sekin' paylaşımı: Kahramanlar can verir, Yurdu yaşatmak için!
Dışişleri: Trablus'ta Kara Harp Okulu'na saldırıyı şiddetle kınıyoruz
Dışişleri: Trablus'ta Kara Harp Okulu'na saldırıyı şiddetle kınıyoruz
Sarıkamış şehitleri için 20 bin kişi karda yürüdü
Sarıkamış şehitleri için 20 bin kişi karda yürüdü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans