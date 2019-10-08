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PKK'nın kullandığı 13 sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi

Bingöl'de MİT ve jandarma tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen ortak operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin ifadeleri doğrultusunda tespit edilen silah ve mühimmat bulunan 13 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

PKK'nın kullandığı 13 sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi

Bingöl'de MİT ve jandarma tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen ortak operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin ifadeleri doğrultusunda tespit edilen silah ve mühimmat bulunan 13 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

08 Ekim 2019 Salı 12:39
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PKK'nın kullandığı 13 sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi

BİNGÖL - Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik ortak operasyon düzenlendi. 30 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonda, PKK işbirlikçisi oldukları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u mahkemece adli kontrol şartı getirilerek, biri de savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı derinleştiren güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'lıların kullandığı 13 sığınak tespit etti. Sığınaklarda yapılan aramalarda, Kalaşnikof tüfeği, Kalaşnikof tüfeğine ait 10 şarjör, 17 el bombası, 22 anti-personel roketatar mühimmatı, anti-tank roketatar mühimmatı, 331 fişek, telsiz, 2 keskin nişancı dürbünü, 22 adet patlayıcı patlatmak için alıcı devresi, patlayıcıya zaman ayarı vermek için kullanılan 6 kol saati, patlayıcı patlatmak için el telsizli devre, patlayıcı patlatmak için elektronik 13 devre kartı, patlayıcı patlatmak için sayısal kodlu elektronik verici devresi ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Yaşam malzemeleri operasyon bölgesinde imha edilirken, sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PKKMühimmatSığınakBingöl
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