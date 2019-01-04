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PKK'nın gerçek yüzü

Güvenlik güçlerine teslim olan H.A. kod adlı PKK'lı terörist, soğuktan korunmak için geceyi geçirdikleri mağarada, donmamak için birbirlerine temas halinde yattıklarını, sözde elebaşının yaralı kadın teröriste bu esnada tecavüz ettiğine bizzat şahit olduğunu söyledi.

PKK'nın gerçek yüzü

Güvenlik güçlerine teslim olan H.A. kod adlı PKK'lı terörist, soğuktan korunmak için geceyi geçirdikleri mağarada, donmamak için birbirlerine temas halinde yattıklarını, sözde elebaşının yaralı kadın teröriste bu esnada tecavüz ettiğine bizzat şahit olduğunu söyledi.

04 Ocak 2019 Cuma 13:18
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PKK'nın gerçek yüzü

ANKARA (DHA) - Güvelik kaynaklarından alınan bilgiye göre; Örgütten kaçarak teslim olan H.A. ifadesinde içinde bulunduğu terörist grubun, güvenlik güçlerinin yaptığı bir operasyonda çok kayıp verdiğini, birkaç örgüt mensubunun yaralandığını, kendisinin ise yara almadan kurtulduğunu anlattı. Yaralananlar arasında D. kod adlı bir kadın teröristin bulunduğunu ifade eden terörist, soğuktan korunmak için geceyi geçirdikleri mağarada, donmamak için birbirlerine temas halinde yattıklarını, sözde elebaşının ise yaralı kadın teröriste bu sırada tecavüz ettiğine bizzat şahit olduğunu söyledi. Kadın teröristin karşı bile koyamadığını, durumu kabullenmekten başka yapacağı bir şey olmadığını, örgütte kadınların satılık bir köle gibi olduğunu ve sözde elebaşlarının kadın örgüt mensuplarını istedikleri gibi kullandıklarını aktardı.

Terörist H.A., özellikle kırsal kesimde destek bulabilmek için genç kızlara hitaben 'bacılarımız' ya da 'kardeşlerimiz' söylemlerinin aslında sadece yöre halkını kandırmak için kullanılan kurnazca yöntemlerden biri olduğunu ifade etti.

DHA

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PKKnın Gerçek Yüzü
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