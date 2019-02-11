PKK'lı Davut Baghestani ile 3 kişi adliyede

MERSİN - Sözde 'Kürdistan Yürütme Konseyi' ile ilişkisi olduğu tespit edilen, 'Canbulut Turgay' isimli sahte kimlik taşıdığı saptanan ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK/KCK soruşturması kapsamında, Adana'da yakalandıktan sonra Mersin'e getirilen Davut Baghestani ile 3 kişinin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusu tamamlandı. Bu sabah önce sağlık kontrolünden geçirilen ardından güvenlik önlemleri alınarak, adliyeye getirilen Baghestani'nin bastonu ve askerlerin yardımıyla güçlükle yürüdüğü gözlendi.



Mersin ve Adana'da çeşitli eylemlerde bulunduğu belirlenen Davut Baghestani'nin, geçen yıl Suriye'nin Rakka kentinde terör örgütü YPG/PKK'nın uzantısı olarak kurulan 'Suriye'nin Geleceği' adlı sözde partinin oluşumunda yer aldığı, örgüt mensuplarının İsrail ve ABD ile görüşmelerine de aracılık ettiği ortaya çıkmıştı.