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Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

17 Mart 2022 Perşembe 13:54
Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Piri Reis Üniversitesi’nin ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği", “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve “Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ölçütlerine İlişkin Senato Esasları”nın ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Elemanları alınacaktır.

Başvuru Tarihi: İlanın Resmî Gazete’de yayınlanma tarihi ilk başvuru tarihidir. Son başvuru tarihi: İlanın Resmî Gazete’de yayın tarihinden 15 gün sonradır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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