Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.944,89
ALTIN
993,30
DOLAR
18,61
STERLİN
21,58
EURO
18,65
Muş Alparslan Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alacak
Muş Alparslan Üniversitesi 9...
TPAO, Müfettiş Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Mühendis alacak
TPAO, Müfettiş Yardımcısı, Uzman...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alacak
Çevre, Şehircilik ve İklim...
MEF Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
MEF Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) 22 Öğretim Üyesi alıyor
İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE)...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Pençe-Kilit şehidi uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

27 Ekim 2022 Perşembe 16:30
Pençe-Kilit şehidi uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

BATMAN - Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt, memleketi Batman’ın Sason ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt için memleketi Batman’ın Sason ilçesinde tören düzenlendi. Törene Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İhsan Kaplan, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve şehidin annesi Naile, babası Nazmi Bozkurt, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Çarşı merkezinde yaklaşık 100 metre uzunluğunda dev Türk bayrağı açıldı.

Cenazede protokol üyeleri şehidin ailesiyle görüşüp başsağlığı diledi. Defin öncesi bir kadın astsubay, şehidin annesi Naile Bozkurt’un elini öpüp teselli etmeye çalıştı. Sason Merkez Camisi önünde İl Müftüsü Nihat Kök tarafından kıldırılan namazın ardından bekar olan şehit Faim Bozkurt, Mehmet Akif Mezarlığı’nda toprağa verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PençeKilit şehidi Uzman çavuşSon Yolculuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Bozdağ: Türk Tabipleri Birliği ile ilgili yeni bir hazırlık yapıyoruz
Bakan Bozdağ: Türk Tabipleri Birliği ile ilgili yeni bir hazırlık yapıyoruz
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, tutuklandı
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, tutuklandı
Muş Alparslan Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alacak
Muş Alparslan Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alacak
TPAO, Müfettiş Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Mühendis alacak
TPAO, Müfettiş Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Mühendis alacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alacak
Yangına karşı yeni baraj yapılıyor
Yangına karşı yeni baraj yapılıyor
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu
İçişleri: Tunceli'de 'Eren Abluka Sonbahar Kış-4' operasyonu başlatıldı
İçişleri: Tunceli'de 'Eren Abluka Sonbahar Kış-4' operasyonu başlatıldı
Yargıtay'a seçilen 10 üye mazbatasını aldı
Yargıtay'a seçilen 10 üye mazbatasını aldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول