Pençe-Kilit şehidi Üsteğmen Yavuz, toprağa verildi

BURSA - Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK’lı teröristlerce tuzaklanan EYP’nin infilak etmesi sonucu yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz için Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Turan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Vali Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu'nun yanı sıra şehit yakınları, askeri ve mülki erkan ile kent protokolü katıldı. Şehidin cenazesi, öğle vakti kılınan namazının ardından Ömerbey Mezarlığı'na defnedildi.