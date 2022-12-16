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Pençe-Kilit şehidi Üsteğmen Yavuz için babaevinde helallik alındı

16 Aralık 2022 Cuma 12:56
Pençe-Kilit şehidi Üsteğmen Yavuz için babaevinde helallik alındı

BURSA - Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK’lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanıp, tedaviyi alındığı hastanede 10 gün sonra şehit olan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un (27) cenazesi, Bursa’nın Mudanya ilçesine getirildi. Babaevinde helallik alınırken şehidin annesi Zerrin Yavuz'un, "Kalk annem evimize geldik. Şeref duydum annem. Gururun en büyüğünü yaşattın" sözleri yürekleri dağladı.

Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün şehit olan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz’un cenazesi, Bursa'nın Mudanya ilçesine getirildi. Şehit Üsteğmen Tunahan Yavuz için baba ocağında helallik alındı. Bu sırada şehidin annesi Zerrin Yavuz, emekli astsubay babası Sadık Yavuz ile kardeşi Efe Yavuz, ayakta durmakta güçlük çekti.

Anne Zerrin Yavuz, "Evimize geldik oğlum. Evimize geldik annem. Çocuğum, şeref duydum annem. Gururun en büyüğünü yaşattın. Acımın tarifi yok, gururumun da tarifi yok. Ben senin yanındayım annem. Paşam benim. Çok gururluyum aslanım. Kalk annem, evimize geldik" diyerek gözyaşı döktü.

Sadık Yavuz ise "Bir Tunahan gider, bin Tunahan gelir" diyerek şehit oğlunun tabutuna sarıldı.

Zerrin-Sadık çiftinin 2 oğlundan biri olan Şehit Üsteğmen Tunahan Yavuz, Turan Camii'nde cuma namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Ömerbey Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

DHA

Son Güncelleme: 16.12.2022 12:59
Anahtar Kelimeler:
HelallikBabaeviPençeKilit şehidi Üsteğmen Yavuz
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