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Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan üsteğmen şehit oldu

15 Aralık 2022 Perşembe 13:13
Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan üsteğmen şehit oldu

BURSA - Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde  yaralanan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bursalı şehit Yavuz'un yarın son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi. 

Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde 5 Aralık'ta yaralanıp, getirildiği Ankara'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, acı haberi Twitter hesabından paylaşarak, "Pençe-Kilit Harekat bölgesinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan, Bursalı kahraman askerimiz Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'a Cenab-ı Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağolsun" dedi. Üsteğmen Yavuz'un cenazesi, Mudanya ilçesi Güzelyalı Duran Camisi'nde kılınacak namaz sonrası defnedilecek.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'nca Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 5 Aralık'ta terör örgütü PKK mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu duyuruldu. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Bakan Hulusi Akar da şehit Yavuz için taziye mesajı paylaşarak, "Kahraman silah arkadaşımız 15 Aralık 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

DHA

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PençeKilit Operasyonuüsteğmen şehit Oldu
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